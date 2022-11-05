120 неравнодушных к будущему России собрались на Всероссийском слёте школьных отрядов Волонтёров Победы

Волонтёры Победы дали старт первому Всероссийскому слёту школьных отрядов. Событие посвящено деятельности школьных отрядов в сфере добровольчества и гражданско-патриотического воспитания.

Участниками слета стали учащиеся образовательных учреждений от 14 до 17 лет и координаторы школьных добровольческих отрядов от 20 до 30 лет. Конкурсный отбор проходил на сайте волонтёрыпобеды.рф, где каждый желающий мог рассказать о своем волонтерском опыте и деятельности отряда. Финалистами стали 120 человек из разных регионов России.

На открытии, которое состоялось накануне вечером, присутствовали ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлович Кулькин, Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Игоревна Рябова, старший редактор издания «Украина.ру», входящего в медиагруппу «Россия сегодня», Евгения Игоревна Кондакова, руководитель центра добровольчества ВДЦ «Смена» Андрей Евгеньевич Юдичев, руководитель центра гражданского воспитания молодежи Кубани Елена Анатольевна Григоренко.

Приветственное слова в адрес участников направил Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Вячеславович Бугаев: «Движение «Волонтеры Победы» объединяет неравнодушных юношей и девушек, которые заботятся о ветеранах, помогают в благоустройстве памятных мест, популяризируют достижения России. Сегодня участниками мероприятия стали активные и целеустремленные молодые люди, любящие свою Родину, с уважением относящиеся к ее традициям. Волонтерство — это образ жизни, целая философия, направленная на сохранение и укрепление человеческих ценностей. С каждым годом волонтерская деятельность становится более почетной, помогает раскрыть в себе лучшие человеческие и гражданские качества. Своими милосердием и силой духа вы подаете пример всем окружающим. Вы не на словах, а на деле доказываете, что вам не безразлична судьба ветеранов, благоустройство своих регионов, сохранение исторической памяти. Спасибо вам за вашу работу и неравнодушное отношение к задачам, которые стоят перед обществом и государством. Надеюсь, что каждый из вас, будучи частью движения, нашел и продолжает находить надежных товарищей. Искренне желаю вам вдохновения, настойчивости и достижения поставленных целей».

«Именно вы являетесь теми людьми, которые действительно сохраняют историю. Каждый день вы помогаете ветеранам. И для нас с вами доброе дело — это не хобби, а намного большее. Поверьте, некоторые из вас, несмотря на столь юный возраст, сделали столько добрых дел, сколько не сделали многие взрослые. Благодаря таким как вы, мы можем не беспокоиться о будущем нашей страны. Вам предстоит провести большую работу, познакомиться друг с другом. Уверены, эти три дня пройдут плодотворно и успешно. У вас появятся не только новые знакомства, но и новые знания, эмоции и силы, чтобы продолжать развивать добровольчество в своих городах и регионах», – обратилась к участникам Анастасия Рябова, Исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы».

Участники поделились на пять образовательных треков, на которых узнают, как работают Волонтеры Победы, как составить генеалогическое древо, какие существуют инструменты создания позитивного исторического контента в социальных сетях, как организовать интерактивные мероприятия и исторические квесты. Молодые люди познакомятся с особенностями работы с ветеранами Великой Отечественной войны и пройдут квест-комнату виртуальной реальности «Сталинградская битва», рассказывающую о переломном моменте Великой Отечественной войны.

«Это мое первое мероприятие такого масштаба. Огромное спасибо организатором за возможность познакомиться с волонтёрами со всей нашей страны. Мы изучаем историю, проходим тренинги и выполняем очень крутые творческие задания. Уже заряжена новыми идеями и готова их реализовывать в своём регионе!» - поделилась Елизавета Мурских, участница слета из Орловской области.

Всероссийский слет школьных отрядов Волонтеров Победы проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

4-7 ноября

Краснодарский край, Анапский р-н, с. Сукко, ул. Приморская 7, ВДЦ «Смена»