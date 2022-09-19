Российские школьники встретятся на Черном море и обсудят вопросы патриотического воспитания

С 4 по 7 ноября в ВДЦ «Смена» Волонтёры Победы впервые проведут Всероссийский слёт школьных отрядов. Событие будет посвящено деятельности школьных отрядов в сфере добровольчества и гражданско-патриотического воспитания.

В мероприятии смогут принять участие учащиеся образовательных учреждений от 14 до 17 лет и координаторы школьных добровольческих отрядов от 20 до 30 лет. Чтобы стать участником слёта, необходимо подать заявку на сайте волонтёрыпобеды.рф до 30 сентября. Юным добровольцам требуется рассказать в заявке о своём волонтёрском пути, а взрослым - о своей работе и деятельности отряда.

По итогам отбора победители отправятся на слёт волонтёрских отрядов Движения во Всероссийский детский центр «Смена». Участники поделятся на 4 образовательных трека, на которых смогут узнать о работе в области генеалогии, архивного дела, инструментах создания позитивного исторического контента в социальных сетях и работе Волонтеров Победы в целом. Также молодые люди познакомятся с особенностями работы с ветеранами Великой Отечественной войны, организацией интерактивных мероприятий и исторических квестов.

В Движении отмечают, что стать участником слёта и поехать на море можно без отборочного этапа. Для этого достаточно стать победителем во Всероссийской интеллектуальной онлайн-игре «1 418», посвященной истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и культурному наследию народов России.

«Всероссийский слет школьных отрядов Волонтеров Победы» проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.