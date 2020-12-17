В Петербурге реконструируют общежитие Университета морского и речного флота

Северо-Западный филиал Главгосэкспертизы России повторно рассмотрел проектно-сметную документацию на реконструкцию здания общежития Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Государственный университет морского и речного флота, который готовит кадры для водного транспорта России, – был создан в Санкт-Петербурге в 2012 году в результате слияния Государственной морской академии имени адмирала C.О. Макарова и Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций. В университете обучают более 14 тысяч студентов и курсантов по программам высшего и среднего профессионального образования.

Проектом, одобренным Северо-Западным филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция здания общежития под литерой Г, расположенного в учебном городке №3 университета на 21 линии Васильевского острова. В ходе реализации проекта к зданию надстроят шестой этаж, перепланируют остальные этажи и увеличат число мест проживания студентов и аспирантов. После реконструкции общая площадь общежития вырастет с 950 кв.м до 1022 кв.м. С третьего по шестой этажи в нем разместят жилые комнаты, рассчитанные на 240 курсантов.

На каждом этаже запроектированы душевая, умывальная и санузел, кухня, комнаты для индивидуальных занятий и отдыха, бытовые и технические помещения. На третьем этаже обустроят комнату с санузлом, предназначенную для проживания людей с ограниченными физическими возможностями. На первом и втором этажах здания будут действовать учебно-тренажерный комплекс Института дополнительного профессионального образования, буфет и медпункт.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Проектную документацию подготовило АО «Научно-производственное объединение «Энергоатоминвент».