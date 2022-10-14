Жители Московского района рассказали о своем видении процесса реновации

В Московском районе состоялась встреча представителей Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий. В ней приняли участие порядка двухсот жителей. Депутат Государственной Думы Николай Валуев, петербургский парламентарий Андрей Малков, активисты района и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Екатерина Машкова ответили на вопросы горожан о перспективах дополнения закона о КРТ, процедуры реновации.
Екатерина Машкова отметила, что некоторые инициативы граждан, касающиеся комплексного развития территорий, были направлены Губернатору, часть предложений будут рассмотрены в рамках Общественного штаба.
За более чем два часа мнениями поделились десятки человек. Звучали как сомнения в целесообразности процедуры в целом, так и тезисы, что ряду домов она необходима в силу их износа.
Спикеры акцентировали внимание на необходимости помощи жителям в процессе организации собраний собственников, предоставления равнозначного жилья, проведения публичных слушаний по вопросам КРТ. Депутат Николай Валуев поделился московским опытом реализации программы реновации.
Общественный штаб создан по инициативе Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского. Для сбора и анализа предложений от жителей, выработки поправок в городской закон о реновации и связанное федеральное законодательство образованы четыре рабочие группы. 28 сентября состоялось первое заседание штаба, проходят предварительные встречи рабочих групп, собрания с жителями в районах.