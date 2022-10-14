Жители Московского района рассказали о своем видении процесса реновации

В Московском районе состоялась встреча представителей Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий. В ней приняли участие порядка двухсот жителей. Депутат Государственной Думы Николай Валуев, петербургский парламентарий Андрей Малков, активисты района и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Екатерина Машкова ответили на вопросы горожан о перспективах дополнения закона о КРТ, процедуры реновации.

– Мы готовы к открытому и конструктивному диалогу, ответим на интересующие вас вопросы. Действие закона приостановлено, и есть время, чтобы собрать предложения и доработать его, – сказал Андрей Малков.

Екатерина Машкова отметила, что некоторые инициативы граждан, касающиеся комплексного развития территорий, были направлены Губернатору, часть предложений будут рассмотрены в рамках Общественного штаба.

– Задача нашего движения – контролировать исполнение указов Президента. Мы находимся здесь, чтобы услышать вас, проследить, чтобы все предложения были учтены, – добавила она.

За более чем два часа мнениями поделились десятки человек. Звучали как сомнения в целесообразности процедуры в целом, так и тезисы, что ряду домов она необходима в силу их износа.

– Людям важно знать, что они не останутся один на один с инвестором, что продолжат жить там, где живут десятки лет, что на месте домов не появятся «человейники». Отсюда следующие предложения: не включать дома в программу по умолчанию. Город должен участвовать в реновации, если только за это проголосовал каждый владелец квартиры, – заявила одна из участниц встречи.

Спикеры акцентировали внимание на необходимости помощи жителям в процессе организации собраний собственников, предоставления равнозначного жилья, проведения публичных слушаний по вопросам КРТ. Депутат Николай Валуев поделился московским опытом реализации программы реновации.

– Москвичи высказали те же самые доводы «против», что и петербуржцы. Соглашусь, что «человейников» быть не должно. С появлением нового жилья надо обновлять инфраструктуру. Все замечания и дополнения необходимо включить в нормативные акты, – прокомментировал он.

Общественный штаб создан по инициативе Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского. Для сбора и анализа предложений от жителей, выработки поправок в городской закон о реновации и связанное федеральное законодательство образованы четыре рабочие группы. 28 сентября состоялось первое заседание штаба, проходят предварительные встречи рабочих групп, собрания с жителями в районах.