Руководители парламентских фракций: Закон о реновации нуждается в доработке

Руководители фракций Законодательного Собрания прокомментировали инициативу Губернатора Александра Беглова приостановить до 2024 года действие некоторых положений городского закона о комплексном развитии территорий.

Павел Крупник, «Единая Россия»

Реновация необходима городу. Например, в Красносельском районе есть дома, где вода стоит в подвалах. Их залатать уже невозможно. Другая ситуация на Авиационной улице в Московском районе, где своя сложившаяся архитектура, и где у людей совершенно другие вопросы. Мы услышали мнения и замечания всех. Как правило, жильцы хотят оставаться в своем районе, все хотят равнозначную площадь, у многих нет возможности взять ипотеку и доплатить. Остается открытым вопрос с голосованием – до сих пор непонятна система подсчета голосов при включении дома в программу реновации. Наша главная задача – добиться того, чтобы у тех, кто проголосует «за» и тех, кто проголосует «против», не было вопросов. Все случаи нужно разбирать индивидуально, дорабатывать закон. Хорошо, что на это у нас есть время. Мы, депутаты, должны быть в одной лодке с нашими избирателями.

Роман Кононенко, КПРФ

Наша фракция не поддержала закон о комплексном развитии территорий. Люди встречались, собирались, в самые разные инстанции были направлены многочисленные обращения. Естественно, исполнительная власть не могла не среагировать на такую активность петербуржцев. Безусловно, решение Губернатора правильное, мы его поддерживаем. Считаем, что это возможность еще раз сесть и в спокойном режиме поработать над законом о КРТ. Многие говорят о том, что закон необходимо отменить и написать новый уже с учетом всех мнений. У нас есть Общественный штаб, который даст возможность в спокойном режиме доработать этот вопрос.

Марина Шишкина, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»

Не помню, чтобы в современной политической истории отменялся или откладывался закон о реновации. Это очень сильный и правильный шаг со стороны власти, который дает надежду на то, что и остальные проблемы в городе мы будем решать таким путем. Позиция нашей фракции по закону о КРТ хорошо известна. Мы были первыми, кто категорически сказал «нет». Мы никогда не поддержим это решение, потому что закон сырой. Благие намерения о развитии территорий выражены в форме, от которой будут страдать люди. Однако то, что мы приостановили действие закона, или положили его на полку, не означает, что проблемы нет. Комплексное развитие территорий необходимо городу. Мы продолжаем работать с людьми, собирать информацию. Все наше внимание будет сосредоточено на работе в Общественном штабе по реновации.

Павел Иткин, ЛДПР

Городу, безусловно, необходим закон о КРТ. Большое количество людей обращаются с просьбой улучшить жилищные условия. Однако рамки и форматы внутри закона требуют серьезной проработки. Необходимы поправки, которые касаются стоимости и оценки жилья, территориальной принадлежности. Только в режиме нормального взаимного диалога находится оптимальное компромиссное решение. Мы выступали с инициативой, чтобы расселение шло в пределах муниципалитета. Это наиболее острый вопрос. Жителям, безусловно, нужны гарантии, чтобы они могли остаться в своем районе. Наша задача – обеспечить возможность участия в реновации тех, кто этого хочет, а те, кто против, должны понимать, что их не расселят. Общественный штаб позволяет изучить полный срез мнений и ситуаций. Мы сможем доработать закон о реновации, который поможет городу развиваться, а людям улучшить жилищные условия.

Дмитрий Павлов, «Новые люди»

Неудовлетворение жителей вызывает то, что в законе о реновации не прописана гарантия закрепления территории. Люди опасаются, что их без согласия могут расселить в другие районы. Мы подавали соответствующую поправку, но она, к сожалению, не была принята. Работа Общественного штаба и решение Губернатора о приостановке некоторых положений правового акта – хорошая возможность сделать этот закон идеальным.

Александр Шишлов, «Яблоко»

Сегодня мы получили официально внесенный законопроект Губернатора о приостановке действия закона о реновации. Это позитивный шаг – глава города услышал аргументы фракции «Яблоко» и мнения горожан, которые выражали обеспокоенность. Но я хочу подчеркнуть, что приостановка не означает изменение механизма закона. Главные вопросы остаются открытыми. Фракция «Яблоко» внесла законопроект о защите прав граждан при проведении реновации. В нем предусмотрены, во-первых, гарантии предоставления равнозначного жилья всем собственникам и нанимателям, а не только очередникам. Во-вторых, гарантии того, что без согласия жители не будут переселены в другие районы. И, наконец, что в программу реновации не должны автоматически попадать все дома определенных лет постройки. Должна учитываться степень износа. Мы рассчитываем, что этот законопроект будет рассмотрен на ближайшей профильной комиссии, и мы будем вносить его на рассмотрение Собрания.