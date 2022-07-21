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Питерец.ру » Общество » Вишневский раскритиковал постановочный характер эфира ЦУР о «реновации по-бегловски»

Вишневский раскритиковал постановочный характер эфира ЦУР о «реновации по-бегловски»

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Опубликовал: Anton78
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Вишневский раскритиковал постановочныйхарактер эфира ЦУР о «реновации по-бегловски»

Депутат ЗакСа Борис Вишневский посмотрел 20 июля прямой эфир Центра управления регионом (ЦУР), где говорилось о законе «Комплексное развитие территорий» (КРТ).

Вишневский заметил, что ведущий не задал представителям Смольного вопросы, которые волнуют петербуржцев. Депутат ЗакСа написалоб этом в своем Telegram-канале. По его мнению, в Смольном избегают вопросов, на которые не желают отвечать.Очевидно, что эфир ЦУР был постановочным.

На эфир ЦУР на тему КРТ были приглашены вице-губернатор Николай Линченко и председатель городского Жилищного комитета Олег Зотов. Ведущий задавал им вопросы по поводу закона о «Комплексном развитии территорий».

«Внимательно посмотрел эфир на сайте Смольного, где обсуждалась проблема очередной реновации. Главные вопросы, которые волнуют горожан, этот ведущий не задал вообще. Или он не знает этих проблем, или намеренно не хочет их затрагивать», — написал Вишневский.

Депутат ЗакСа обратил внимание, что в Смольном не учитывают, что некоторые собственники квартир, дома которых попадут под «реновацию по-бегловски», не пожелают получать компенсацию от властей Петербурга, поскольку предложенных денег может не хватить на приобретение равнозначного жилья в желанном районе.

«Если начнется массовое переселение, и огромное число граждан, получив денежную компенсацию, кинется с этими деньгами на жилищный рынок в поисках другого жилья, тут же (поскольку резко вырастет спрос) вырастут и цены. После чего шансы приобрести другое, равнозначное жилье, станут еще ниже. Ни слова не было сказано о том, что люди хотят остаться в своем муниципалитете или, в крайнем случае, в районе. А сегодня у них нет никаких гарантий на это», — подчеркнул Борис Вишневский.

Смольному выгодно искать «провокации» и «не замечать» консолидацию петербуржцев против закона о КРТ. Чиновники не хотят идти на встречу горожанами и исправлять очевидные недоработки в законе. Вишневский считает, что в объединении жителей города против нежелательного закона нет ничего необычного.

«Если уж говорить о «провокации», так это принятие закона о КРТ в настолько сыром и непродуманном виде, с отклонением всех попыток его исправить, что гражданам становится ясно, что их собственность и их привычный образ жизни — в опасности. Вместо того, чтобы править ущербный закон, пытаются заклеймить тех, кто указывает на его недостатки. Это тупиковый путь», — подытожил Вишневский.

Юрист Ирина Бахановичзаявила в программе «Итоги дня» на телеканале «78», что закон о КРТ не принесет петербуржцам ничего хорошего. «Реновация по-бегловски» выгодна только девелоперам, которые получат под строительство многоэтажек хорошие территории в обжитых районах недалеко от центра Петербурга.

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