Избиение градозащитника может быть следствием градозащитного лобби Смольного

Застройщики Санкт-Петербурга прибегают к насилию по отношению к градозащитникам. Причиной беспредела может быть градостроительное лобби, ставшее беспрецедентным при губернаторе Александре Беглове.

СМИ называют градостроительное лобби настоящей «кормушкой» для близких Беглову лиц и организаций. В результате послаблений со стороны Смольного в Санкт-Петербурге возникла возможность точечного продвижения новых проектов, а регуляция процесса попала к исполнительной власти во главе с Бегловым. Что же касается градозащитных организаций, то они упразднены либо заменены «карманными» экспертами. Общественные слушания по вопросам градостроения стали проходить в онлайн-формате, что не позволяет участвовать гражданам и общественникам, а в ЗакСе остались лишь лояльные Смольному депутаты.

Беглова неоднократно подозревали в продвижении интересов градостроительного лобби в Смольном. В настоящее время проблема приобрела угрожающие масштабы. По словам журналиста Павла Смоляка, правительство города подсылало стажеров центра «Э» на акцию против реновации. Во время потасовки неизвестные в масках распылили баллончик в лицо одного из активистов. Позже применение силы было зафиксировано в отношении градозащитника фонда «Голодай» Олега Мухина, проводившего пикет против сноса флигелей особняка Салтыковой. У Мухина, по имеющимся данным, сломана рука. Активист рассказал, что его заставили удалить все фото и видео на телефоне, а также написать расписку об отсутствии претензий к нападавшим.

Разбор флигелей дома Салтыковой КГИОП согласовал в 2017 году, однако распоряжение утратило силу по истечении сроков. Несмотря на это, Беглов подписал соглашение с инвестором о реставрации, однако реставрационные работы никак не согласуются со сносом флигелей, о которых сообщил активист. Вызывает вопросы и собственник здания – никому не известная «Северная Земельная Компания», зарегистрированная в кипрских офшорах.

Ранее КГИОП уже интересовались в Следственном комитете, подозревая ведомство в превышении должностных полномочий. Внимание СК вызвал снос дома Лапина на Рижском проспекте и других историческихпостроек. Все они, по мнению экспертов, могли стать жертвами строительного лоббизма под покровительством Беглова.