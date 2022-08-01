Динамика роста доходов петербуржцев отстает от подорожания недвижимости в 20 раз

Северная столица заняла лидирующее место по разрыву в динамике роста между доходами горожан и ценами на квартиры. Уровень заработной платы петербуржцев оказался в 20 раз меньше, чем стоимость жилья в городе. Информацию об этом опубликовали специалисты порталов hh.ru и Циан.

СМИ предполагают, что причиной тому могло стать решение чиновников Смольного, которые обязали девелоперов благоустраивать новые дома социальными объектами, входящими в стоимость квартир при их покупке. Согласно данным, за два года уровень доходов местных жителей увеличился на 3%, а цены на недвижимость — на 56%.

Директор аналитических бизнес-решений и руководитель банка данных зарплат hh.ru Наталья Данина отмечает, что дисбаланс между низким ростом реальных доходов у петербуржцев и ростом цен за квадратный метр ведет к увеличению долговых нагрузок в домохозяйствах, стагнации и замедлению рынка недвижимости.

К негативным результатам привела безграмотная политика Смольного, который не учитывал наличие соцобъектов на территории жилых застроек. На фоне этого в Петербурге появилась острая нехватка школ, детских садов и поликлиник.

Журналисты отмечают, что рост цен на квартиры в Северной столице могло спровоцировать и создание «строительного лобби» командой губернатора Александра Беглова. В состав Заксобрания после нового созыва вошли приближенные к действующему градоначальнику, в том числе Ольга Герасина, связанная с главой строительной компании «ЛСР» Андреем Молчановым. Ситуация с дисбалансом на рынке застройки также может говорить о проблеме коррупции, которая развивается на фоне равнодушия губернатора.