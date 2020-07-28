ента новостей

15:40
В Петербурге столкнулись два поезда
15:12
Открытие выставки «Хиросима – уроки истории»
13:51
В Петергофе трое аферистов обманули пенсионера
13:41
Вишневский и Резник потребовали у губернатора не сокращать работников культуры
12:03
Столицей Ленобласти в 2021 году останется Всеволожск
11:58
В Ленобласти похитили пожарную автомашину
11:46
Парк Интернационалистов оборудуют наружным освещением
11:21
В Петербурге врач стационара отдал мошенникам крупную сумму
10:23
В Петербурге граждане поймали квартирного вора и передали полиции
10:08
«Дистанционки» не будет?
09:26
К чему привело открытие уличных кафе?
22:37
Вице-чемпион мира Деян Ловрен перешёл в «Зенит»
16:21
В Кронштадте спецалисты по «ремонту окон» обокрали 83-летнюю пенсионерку
16:03
В День ВМФ «юнармейцы» должны были пройти по воде и по суше
16:02
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
13:15
В Ленобласти заложен киль пограничного сторожевого корабля
13:09
В Петербурге полицейские задержали серийного грабителя
11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
10:31
Зарождение традиций парада ВМФ
09:40
Очередное негодование Вишневского
22:24
Ушла из жизни Нина Андреева – автор «антиперестроечного манифеста»
23:52
«Зенит» на радостях попортил завоёванный Кубок России
19:43
Кандидаты в губернаторы Лебедев и Габитов сдали в облизбирком подписи в свою поддержку
07:56
Доход гостиниц серьезно упал
07:54
Ожидается наплыв туристов
15:08
В Петербурге отремонтируют здание геофизической обсерватории им. Воейкова
14:35
Михаил Романов попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности фирмы, завладевшей «золотой коллекцией» «Ленфильма»
14:33
В Петербурге задержаны аферисты продававшие пенсионерам «чудо-приборы»
14:30
На «Северной верфи» заложили траулер «Капитан Абакумов»
14:23
Панельная дискуссия «Письменность – базовая ценность в цифровую эпоху»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Вишневский и Резник потребовали у губернатора не сокращать работников культуры

Вишневский и Резник потребовали у губернатора не сокращать работников культуры

0
49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Вишневский и Резник потребовали у Беглова не сокращать работников культуры

Сегодня депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник составили обращение к губернатору Александру Беглову, в котором потребовали отказаться от планов сокращения штатов государственных учреждений культуры.

По мнению парламентариев, городу необходимо оптимизировать расходы за счет чиновников, а не бюджетников. Депутаты также предложили Беглову отказаться от расходов на мероприятия по "воспитанию гражданственности и патриотизма у молодежи", "духовно-нравственному воспитанию" или "обеспечению общественного согласия".

"Удар по петербургской культуре, который запланировало возглавляемое Вами правительство города настолько разрушит "общественное согласие", что его не смогут восстановить никакие "мероприятия". А библиотеки и музеи воспитывают "гражданственность и патриотизм" куда лучше, чем Ваши чиновники", - говорится в обращении.

Вишневский заявил, что надеется на поддержку других депутатов.

Напомним, на заседании правительства Петербурга 21 июля Беглов поручил разработать план сокращения штата органов государственной власти и подведомственных им организаций. После этого комитеты Смольного, в том числе комитет по культуре, направили в подведомственные учреждения письма с требованием представить предложения о сокращении на 10% штатной численности. Некоторые организации отвечали, что сделать этого не могут.

В адрес Беглова обратился председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Он заявил, что глава города своими действиями разрушает культуру Петербурга.

Позже  губернатор на своей странице ВКонтакте попытался объяснить, что сотрудники комитета его не так поняли, а он имел в виду в первую очередь сокращение чиновников и управленцев.

Источник: ЗакС.Ру
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

21-05-2020, 19:38
Петербургские депутаты написали письмо Эдите Пьехе
25-10-2012, 17:05
Депутаты ЗакС обратились к Губернатору возмутившись поведением руководителей нескольких комитетов
27-02-2013, 14:34
Вишневский призывает Полтавченко снять гриф секретности с выводов Счётной палаты
8-09-2017, 10:42
Борис Вишневский советует Милонову обратиться к психиатру
21-02-2019, 23:08
Резник проиграл суд Беглову
5-05-2016, 13:09
Депутаты vs. НОД

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
128
Вчера, 11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
0
316
23-07-2020, 12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
0
721
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
677
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
Наверх