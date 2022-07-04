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Питерец.ру » Общество » Подведение итогов двух первых этапов перехода на НМТО в Петербурге показало неутешительные результаты

Подведение итогов двух первых этапов перехода на НМТО в Петербурге показало неутешительные результаты

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Опубликовал: Anton78
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Подведение итогов двух первых этапов перехода на НМТО в Петербурге показало неутешительные результаты

До начала третьего этапа транспортной реформы в Петербурге остается меньше 2 недель. Результаты двух предыдущих этапов перехода на НМТО, реализацией которых занимается Комтранс, обсуждались 30 июня во время «круглого стола» экспертами в сфере пассажирских перевозок и муниципальными депутатами.

Директор по решениям в области общественного транспорта компании SIMETRA Владимир Валдин отметил, что команда губернатора Александра Беглова не смогла обеспечить информационное сопровождение перехода на НМТО. Пассажиры до сих пор не знают маршруты следования новых автобусов, поскольку разъяснительной информации на остановках нет.

Собравшиеся отметили, что с первых дней реформы не решается проблема с выросшим временем ожидания транспорта. Смольный «зачистил» город от коммерческих маршруток, запустил новые автобусы. Однако чиновники не смогли должным образом организовать процесс замены старого на новое и учесть все нюансы. Вопрос улучшения качества обслуживания пассажиров чиновники также упустили из виду.

«Непонятно, кому жаловаться на то, что опаздывают автобусы», — заметил член комиссии по транспорту ЗакСа Дмитрий Попов.

Он отметил, что масштабы недовольства петербуржцев оказались меньше ожидаемых. Выходит, что Смольный заранее знал, что в городе будут возмущения транспортной реформой.

Эксперты отметили, что тариф «60 минут» не учитывает потребности жителей петербургских пригородов. Автор Telegram-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов считает, что действие пересадочного тарифа надо расширить, включив туда метро и электрички. Такой шаг оценили бы жители Петергофа, входящего в состав Петербурга.

Пассажиры жалуются с начала апреля на сбои в работе пересадочного тарифа. Зачастую в рамках временного интервала стоимость проезда списывается в полном объеме, без учета обещанных льгот. Чиновники обещали, что по тарифу «60 минут» стоимость первой поездки составит 40 рублей, второй — 10 рублей, а последующие будут бесплатными. Однако практика показала, что инициатива Смольного не была проработана, как надо.

Сотрудники Комтранса не справились и с подбором количества подвижного состава. На некоторых популярных маршрутах в Петербурге не хватает общественного транспорта. Людям приходится подолгу толпиться на остановках, а затем ехать в переполненных салонах. Особенно тяжело приходится в «часы пик».

Транспортная реформа в Петербурге началась с 1 апреля 2022 года. Согласно планам перехода на НМТО, все коммерческие маршрутки должны быть поэтапно заменены на социальные автобусы. Третий этап реформы должен стартовать 15 июля, и не исключено, что он принесет новые трудности. Автобусы, купленные Смольным, оказались небезопасными. Это признал вице-губернатор Кирилл Поляков, который ранее курировал транспортную сферу Петербурга.

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