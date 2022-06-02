Отстраненность Смольного от СВО влияет на снижение патриотизма петербуржцев

СМИ, а также интернет-сообщества Петербурга редко выпускают материалы в поддержку российской спецоперации на Украине (СВО), чиновники Смольного также проявляют слабую активность. Из-за этого в городе не сильно выражены патриотические настроения.

В регионах РФ проходит много мероприятий в поддержку спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины и защиты народа Донбасса. Однако военного корреспондента Александра Коца справедливо удивила «беззаботная обстановка» в мегаполисах, будто там даже не слышали про СВО.

В ответ на публикацию Коца, Телеграм-канал «Кибер Фронт Z» сообщил, что в Петербурге слабо поддерживают спецоперацию, а власти города проявляют отстраненность от этой темы. В метро есть реклама с Z-символикой, а кое-где в городе — билдборды, изредка проводятся патриотические мероприятия. Но при этом в Петербурге очень мало информации о действиях российских военных и ходе спецоперации. Власти Петербурга, как и различные городские паблики, выражают свою поддержку разве что формально, о какой-то действительно большой активности речи нет. Петербургская среда, включая информационную, не способствует развитию патриотизма у людей.

Телеграм-канал «Кибер Фронт Z» еще в начале апреля поднимал тему слабой поддержки Смольным СВО. Только общественный резонанс в Сети вынудил чиновников проявлять какую-то активность. Они начали выражать свою позицию.

Городские интернет-сообщества не торопятся поднимать тему СВО, демонстрируя желание «тихо-мирно отсидеться». В начале марта городской паблик «Мегаполис» разместил рекламу с патриотической символикой. После этого его атаковали либеральные боты.

«Как несложно догадаться, админы «Мегаполиса» пошли на поводу у этих истеричных «пацифистов» — удалили пост и начали извиняться. Вы только вдумайтесь — ИЗВИНЯТЬСЯ ПЕРЕД ТРУСАМИ, СОПЛЕЖУЯМИ И ПРЕДАТЕЛЯМИ ЗА ПУБЛИКАЦИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОСТА! Это как вообще?» — задаются вопросом авторы патритического Телеграм-канала.

«Кибер Фронт Z» решил для эксперимента разместить в «Мегаполисе» на коммерческой основе свою рекламу, однако получил отказ, аргументированный тем, что якобы часть администраторов паблика «против политики в канале в любом виде». В этом можно усомниться, поскольку в новостях паблика есть политические публикации: репосты блогера Варламова, посты про губернатора Беглова и др. «Мегаполис» принимает решения, используя политику «двойных стандартов».

«К слову, «Мегаполис» – не единственное петербургское сообщество, отказывающееся поддерживать патриотическую инициативу даже на коммерческой основе. Их «побратимы» – «Мой Питер», «Как дела, Санкт-Петербург?», «Санкт-Петербург Life», «Подслушано Питер». Несмотря на разные причины, мы считаем, что люди должны знать «героев в лицо», и будем дополнять список при возникновении аналогичных случаев», – заключают администраторы Телеграм-канала «Кибер Фронт Z».

Эксперты также выражали свое недовольство из-за отсутствия четкой позиции Смольного по поводу СВО и недостаточной поддержки спецоперации в городе. В нынешней ситуации это непозволительно.

Политолог Наталья Елисеева объясняет бездействие Смольного тем, что Александр Беглов в общем-то никогда особо не проявлял себя в качестве политика и руководителя крупного региона РФ. Это заметно при его сравнении с другими российскими губернаторами, которые постоянно проявляют активную позицию по важным вопросам.