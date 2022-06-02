ента новостей

21:13
В Ленобласти столкнулись фура и автобус
21:07
Отстраненность Смольного от СВО влияет на снижение патриотизма петербуржцев
17:03
В Ленобласти задержали мужчину, похитившего денежные средства у пенсионерки
16:56
В Ленобласти задержали поджигателя автомобиля
16:51
В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде
16:35
В Петербурге иномарка сбили девочку на самокате
16:32
В Петербурге задержали женщину по подозрению в вооруженном хулиганстве
16:09
В Петербурге задержали двоих подростков за езду на угнанной автомашине
16:06
В Петербурге полицейские раскрыли убийство 14-летней давности
15:22
Александр Бельский пожелал подросткам азарта в финале Кубка по футболу
15:20
БФК назначил дату рассмотрения законопроекта об исполнении бюджета города 2021 года
11:48
Беглов побывал в Мариуполе
11:01
В Петербурге двое приезжих с Северного Кавказа снимали интим с малолетками на телефон
10:54
Права ли Собчак в истории с Галицким?
10:09
В больничном комплексе Талсы вооруженный стрелок убил четырех человек
10:06
Машины дешевеют
10:04
Канада обвинила китайских летчиков в опасном приближении к своему самолету-разведчику
01:46
Александр Радулов возвращается в КХЛ, но сможет ли он играть в России на прежнем уровне?
19:45
В Петербурге состоялось празднование 80-ой годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО
17:48
Политолог Соловейчик: Смольный не смог организовать поставки автобусов перед вторым этапом транспортной реформы
17:18
Дворцовый сад открылся для детей, горожан и гостей города
16:10
Выставка Алексея Сильникова «Волшебный Петербург»
15:25
В Петербурге объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности
15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик
15:09
В Ленобласти поезд насмерть сбил пешехода
14:27
Полицейские задержали двух лжесоцработниц, похитивших накопления пенсионеров
14:20
В Петербурге в результате обысков полицейские в холодильнике нашли наркотики
14:17
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе
12:18
Депутаты парламента присоединились к акции «Белый цветок»
12:15
В Петербурге встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Отстраненность Смольного от СВО влияет на снижение патриотизма петербуржцев

Отстраненность Смольного от СВО влияет на снижение патриотизма петербуржцев

0
10
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Отстраненность Смольного от СВО влияет на снижение патриотизма петербуржцев

СМИ, а также интернет-сообщества Петербурга редко выпускают материалы в поддержку российской спецоперации на Украине (СВО), чиновники Смольного также проявляют слабую активность. Из-за этого в городе не сильно выражены патриотические настроения.

В регионах РФ проходит много мероприятий в поддержку спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины и защиты народа Донбасса. Однако военного корреспондента Александра Коца справедливо удивила «беззаботная обстановка» в мегаполисах, будто там даже не слышали про СВО.

В ответ на публикацию Коца, Телеграм-канал «Кибер Фронт Z» сообщил, что в Петербурге слабо поддерживают спецоперацию, а власти города проявляют отстраненность от этой темы. В метро есть реклама с Z-символикой, а кое-где в городе — билдборды, изредка проводятся патриотические мероприятия. Но при этом в Петербурге очень мало информации о действиях российских военных и ходе спецоперации. Власти Петербурга, как и различные городские паблики, выражают свою поддержку разве что формально, о какой-то действительно большой активности речи нет. Петербургская среда, включая информационную, не способствует развитию патриотизма у людей.

Телеграм-канал «Кибер Фронт Z» еще в начале апреля поднимал тему слабой поддержки Смольным СВО. Только общественный резонанс в Сети вынудил чиновников проявлять какую-то активность. Они начали выражать свою позицию.

Городские интернет-сообщества не торопятся поднимать тему СВО, демонстрируя желание «тихо-мирно отсидеться». В начале марта городской паблик «Мегаполис» разместил рекламу с патриотической символикой. После этого его атаковали либеральные боты.

«Как несложно догадаться, админы «Мегаполиса» пошли на поводу у этих истеричных «пацифистов» — удалили пост и начали извиняться. Вы только вдумайтесь — ИЗВИНЯТЬСЯ ПЕРЕД ТРУСАМИ, СОПЛЕЖУЯМИ И ПРЕДАТЕЛЯМИ ЗА ПУБЛИКАЦИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПОСТА! Это как вообще?» — задаются вопросом авторы патритического Телеграм-канала.  

«Кибер Фронт Z» решил для эксперимента разместить в «Мегаполисе» на коммерческой основе свою рекламу, однако получил отказ, аргументированный тем, что якобы часть администраторов паблика «против политики в канале в любом виде». В этом можно усомниться, поскольку в новостях паблика есть политические публикации: репосты блогера Варламова, посты про губернатора Беглова и др. «Мегаполис» принимает решения, используя политику «двойных стандартов».

«К слову, «Мегаполис» – не единственное петербургское сообщество, отказывающееся поддерживать патриотическую инициативу даже на коммерческой основе. Их «побратимы» – «Мой Питер», «Как дела, Санкт-Петербург?», «Санкт-Петербург Life», «Подслушано Питер». Несмотря на разные причины, мы считаем, что люди должны знать «героев в лицо», и будем дополнять список при возникновении аналогичных случаев», – заключают администраторы Телеграм-канала «Кибер Фронт Z».

Эксперты также выражали свое недовольство из-за отсутствия четкой позиции Смольного по поводу СВО и недостаточной поддержки спецоперации в городе. В нынешней ситуации это непозволительно.

Политолог Наталья Елисеева объясняет бездействие Смольного тем, что Александр Беглов в общем-то никогда особо не проявлял себя в качестве политика и руководителя крупного региона РФ. Это заметно при его сравнении с другими российскими губернаторами, которые постоянно проявляют активную позицию по важным вопросам.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 12:15
В Петербурге встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
27-05-2022, 10:58
В Санкт-Петербурге наградили врачей, оказавших помощь раненым в ходе спецоперации на Украине росгвардейцам
30-05-2022, 14:43
В Ленобласти встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
23-03-2022, 08:34
Петербуржцы поддерживают власть
8-04-2022, 10:13
2 миллиона семьям погибших
26-07-2013, 11:44
Противогазы для неработающих граждан в Питере намерены закупить городские власти

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 21:13
В Ленобласти столкнулись фура и автобус
0
50
Сегодня, 16:51
В Ям-Ижора иномарка сбила подростка на мопеде
0
45
Сегодня, 16:35
В Петербурге иномарка сбили девочку на самокате
0
110
Вчера, 15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик
Наверх