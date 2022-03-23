«Питерец.ру» сообщает, что большая часть граждан России поддерживают спецоперацию нашего государства на территории Украины. Такая тенденция характерна и для Петербурга. Понятно, что никто не хочет войны. Однако народ Донбасса нуждался в защите от агрессии со стороны украинских националистов.

Конечно, на этот счет имеются разные точки зрения. Но большая часть петербуржцев солидарна с политикой нашего государства. Последующие неадекватные действия Запада показали, что президент Путин принял верное решение о вводе войск.

Тот беспредел, который происходит на Украине в последние годы, был спровоцирован Соединенными Штатами. Это делается с целью сдерживания России. Многие петербуржцы все это понимают и выражают поддержку нашим властям.

Безусловно, к Путину и его команде остается немало вопросов касательно внутренней политики. Но подобные вещи сейчас отходят на задний план.