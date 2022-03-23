ента новостей

08:34
Петербуржцы поддерживают власть
14:28
На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения
13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
11:15
В Ленобласти спасатели спасли мужчину на пожаре
10:33
В Петербурге задержан насильник 9-летнего мальчика
10:15
Развитие Ленобласти продолжается
09:54
Борьба с коррупцией продолжается
09:28
Отключат ли у нас интернет?
20:06
Штукатурка вместо сосулек посыпалась в Санкт-Петербурге с приходом тепла
16:09
Юные артисты из Всеволожска получили Гран-при фестиваля «Битва за Питер»
14:06
В Ленобласти электричка сбила девушку
13:36
В Ленобласти по горячим следам задержали злоумышленников, похитивших платежный терминал
13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
11:30
Шесть человек погибли в результате столкновения автомобиля с толпой на карнавале в Бельгии
11:08
В Кингисеппе пьяная ссора закончилась стрельбой
10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
10:25
С долларом попрощаются
10:21
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
09:52
Бумагу стали делать из золота?
08:52
Пандемия еще не завершена
20:15
Малинкович попытался сместить Сурайкина и стать новым лидером «Коммунистов России»
15:54
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения
10:48
Путина снова хвалят
09:44
Дефолта не будет
08:50
Нам есть с кем дружить
15:03
Волейбольный «Зенит» официально прокомментировал появление Дмитрия Пашицкого в форме клуба из Гданьска
12:52
Большинство петербуржцев выступают за отмену масочного режима
12:39
В Петербурге задержали автоугонщика
11:31
Президент Китая обещает «свести к минимуму» экономические последствия вспышки Covid
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Петербуржцы поддерживают власть

Петербуржцы поддерживают власть

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
radiokp.ru
Петербуржцы в основном поддерживают спецоперацию России на Украине

«Питерец.ру» сообщает, что большая часть граждан России поддерживают спецоперацию нашего государства на территории Украины. Такая тенденция характерна и для Петербурга. Понятно, что никто не хочет войны. Однако народ Донбасса нуждался в защите от агрессии со стороны украинских националистов.

Конечно, на этот счет имеются разные точки зрения. Но большая часть петербуржцев солидарна с политикой нашего государства. Последующие неадекватные действия Запада показали, что президент Путин принял верное решение о вводе войск.

Тот беспредел, который происходит на Украине в последние годы, был спровоцирован Соединенными Штатами. Это делается с целью сдерживания России. Многие петербуржцы все это понимают и выражают поддержку нашим властям.

Безусловно, к Путину и его команде остается немало вопросов касательно внутренней политики. Но подобные вещи сейчас отходят на задний план.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-03-2022, 09:00
Пожалуй, Путин был прав
5-03-2022, 09:01
Судам угрожает минер
27-01-2015, 07:48
По словам Путина, в Украине воюют натовские легионы
3-03-2014, 07:54
Депутаты против войны
11-11-2021, 08:21
Путин не хочет терять рейтинг
12-03-2022, 09:35
Чего они добиваются санкциями?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
93
Вчера, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
121
Вчера, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
131
21-03-2022, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
0
158
21-03-2022, 10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Наверх