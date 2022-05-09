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Провал транспортной реформы в Петербурге привел к увеличению нагрузки на метро

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Опубликовал: Anton78
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Петербургское метро столкнулось с увеличением пассажиропотока

Петербургское метро столкнулось с увеличением пассажиропотока, скоплениями людей и давкой в вагонах. Активисты считают, что появившаяся проблема стала следствием провала транспортной реформы, которую проводит команда губернатора Александра Беглова, а также с низким темпом строительства новых станций.

Жители города возмущены коллапсом в петербургской подземке. Активисты движения «Город перемен» изучили работу метрополитена и пришли к выводу, что он перестал справляться с нагрузкой из-за транспортной реформы, которую проводит Смольный. На фоне этого увеличился поток пассажиров на станциях Девяткино, Купчино, Московская, Чернышевская и других.

 В рамках транспортной реформы в Петербурге была упразднена сеть маршрутных такси, а городские автобусы ходят с перебоями. Их на всех не хватает. Горожане жалуются на последствия нововведений Смольного и отмечают, что из-за транспортных проблем они стали опаздывать на работу.

«Некомфортно, стоишь, народ толпится, все толкаются. В вестибюле по утрам тяжело», – пожаловался один из жителей города.

«Надо сказать нашему губернатору «большое спасибо» за то, что не следует за Собяниным. «Спасибо» ему за эти очереди. «Спасибо» ему за эти пробки в очередях. Мог бы давно отменить», – язвительно заметил другой пассажир.

Население Петербурга за 10 лет увеличилось на более чем 424 тысячи человек. За этот период в городе появилось только 7 новых станций метро. В Москве численность населения за 10 лет выросла на 779 тысяч человек. За это время в столице открыли 65 новых станций. В Северной столице остро ощущается нехватка наземного транспорта. Учитывая провал транспортной реформы и возросшую нагрузку на метрополитен, в городе может вырасти риск заражения коронавирусом, ведь пандемия пока не окончилась.

«Метрополитен просто не справляется с нагрузкой, которая будет только возрастать. Массовые скопления на станциях несут угрозу здоровью и жизни пассажиров – вирусные заболевания никто не отменял, и такие толпы – верный путь к развитию новой волны», – считают активисты.

Интерне-пользователи делятся наболевшим в Сети и отмечают в комментариях, что Александр Беглов является «непригодным хозяином» и «чудо-реформатором», который по своей нерадивости превзошел всех предшественников. Жители города устали от многочисленных проблем в Петербурге и надеются, что подобного губернатора больше никогда не будет.

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