«Когда убьет — тогда и приходите»: петербуржцы возмущены очередным обрушением фасада

Жители Петербурга бурно отреагировали на очередное обрушение фасада доходного дома Э.И. Гинтера. Постройка в стиле эклектика располагается у метро «Чкаловская».

Еще три недели назад падающая с доходного дома лепнина чуть не травмировала семью с ребенком. Впоследствии рабочие решили применить кощунственные методы и сбили ветхие элементы декора, однако это не помогло — здание «посыпалось» вновь, завалив пешеходный переход. При этом ремонтировать здание чиновники не намерены.

Происходящее не осталось без внимания горожан. Петербуржцы сетуют, что Смольный не пошевелится, пока однажды кто-нибудь не пострадает от подобного «камнепада».

«Когда убьет — тогда и приходите!» — иронизирует комментатор в соцсетях.

«У нас как обычно, пока кого-нибудь не прибьет насмерть, никто не пошевелится и ничего делать не будут», - аналогично рассуждает другой пользователь.

Обрушения фасада происходят и в других частях города. В том числе, на улице Марата. Это говорит о том, разрушающаяся на глазах Северная столица мало волнует губернатора Александра Беглова. По мнению градозащитников, Смольному легче снести памятники архитектуры, чем хоть как-то стараться сохранять исторический облик Петербурга.