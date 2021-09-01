ента новостей

13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
13:22
В Петербурге отреставрируют дворец Воронцова
13:14
В Ленобласти разведут мост через реку Свирь
13:08
В Петербурге сотрудники ДПС провели рейд по выявлению нетрезвых водителей
13:04
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
07:22
Что с гаражной амнистией?
07:00
Активисты против вырубки леса
06:38
Деньги для педагогов
00:16
Влашич перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм», переход Азмуна в «Лион» может и не состояться
18:56
В Петербурге дети погибших росгвардейцев участвовали в благотворительной акции
13:39
Художник Покрас Лампас открывает мастерскую в Вавилов Лофте
13:35
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксирного состава
13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
12:40
На севере Петербурга иномарка сбила 10-летнюю девочку
12:33
В Ломоносове два кавказца изнасиловали девушку
12:26
В Петербурге полицейские приняли участие в благотворительной акции "В гостях у дяди Степы"
11:20
Что с новыми обязанностями застройщиков?
10:53
Откуда же взялся коронавирус?
09:43
Ограничения снимать не будут
21:17
ЦИК обратился в суд: у девятерых кандидатов от «Яблока» нашли нарушения, среди них – петербуржец Добыш
19:20
Фестиваль «Русь средневековая»
14:16
Росгвардейцы проверили безопасность более 11 тыс. образовательных учреждений СЗФО
11:02
В Петербурге нарушителя на каршеринге задерживали со стрельбой
10:48
В Петербурге росгвардейцы отработали обезвреживание взрывных устройств на объектах транспорта
10:42
К Булановой относятся положительно
09:58
Сходи в баню – и все пройдет?
09:33
Не забывайте про грипп
19:27
На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы движения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения

На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения

0
42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Московским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны и транспортной развязкой на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») (км 59+556 – км 61+957 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 2 по 8 сентября 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Устранять колейность будут на второй полосе» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения)» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-08-2021, 15:18
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
20-07-2021, 11:15
На КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
29-08-2021, 19:27
На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы движения
19-08-2021, 11:36
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
28-08-2021, 11:40
На КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы движения
4-08-2021, 18:24
На КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
42
Сегодня, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
0
38
Сегодня, 13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
0
131
Вчера, 13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
0
116
Вчера, 12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
Наверх