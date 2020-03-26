На КАД между Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны на месяц перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортными развязками с Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны (км 59+690 внутреннего кольца) в связи с производством планово-предупредительных работ перекроют две полосы движения.

«В период с 1 по 15 апреля будет организовано перекрытие первой и второй полос движения, а с 16 по 30 апреля 2020 года перекрытие третьей и четвёртой полос. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части эстакады, затем на другой.

«В рамках планово-предупредительных работ будет произведена замена деформационного шва и замена опорных частей пролётного строения эстакады с подъёмом пролётного строения гидравлическими домкратами. Работы по замене опорных частей будут производиться ниже уровня проезжей части в подэстакадном пространстве» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.