«Диалоги с Героями»: в Петербурге прошла встреча с военным летчико

Ко Дню Героев Отечества в Центре патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» прошла встреча в рамках федерального проекта «Диалоги с Героями».

Молодежь Санкт-Петербурга встретилась с советским и российским военным летчиком, Героем Российской Федерации, подполковником, военным летчиком 1-го класса Валерием Чухванцевым. Валерий Николаевич рассказал о своем первом вылете, боевых буднях и особенностях службы в армии.

Напомним, проект реализуется в рамках программы патриотического воспитания молодежи. Его организаторами выступают Роспатриотцентр при содействии Федерального агентства по делам молодежи. В рамках акции молодые люди встречаются с героями России и Советского Союза. Каждый может задать интересующий вопрос.

Эфир доступен для просмотра по ссылке: https://vk.cc/c8XX9R.

Справочно:

Валерий Николаевич Чухванцев родился 11 ноября 1961 года в Ижевске. Учился в ижевской школе № 71, в школьные годы занимался вольной борьбой.

С момента окончания школы жизнь Валерия Николаевича связана с Вооружёнными силами. Окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков, служил в различных авиационных вертолётных частях. Принимал участие в ликвидации межнациональных вооружённых конфликтов на территории бывшего СССР, международной миротворческой операции ООН в Судане. Воевал на первой и второй чеченских войнах. Длительное время проходил службу в 55-м отдельном вертолётном полку 4-й армии ВВС и ПВО Северо-Кавказского военного округа, где был заместителем командира вертолётной эскадрильи в звании майора. Валерий Николаевич -один из опытнейших боевых вертолётчиков полка. К 2008 году имел общий боевой счёт почти в 2 000 боевых вылетов на перевозку и десантирование войск, эвакуацию раненых с поля боя, доставку вооружения и боеприпасов в ведущие бой наземные подразделения. Налёт В. Чухванцева составлял свыше 3 600 часов.

Валерий Николаевич награжден тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью «За отвагу», медалью Нестерова, медалями СССР и Российской Федерации.

Медаль «Золотая Звезда» и звание Героя России Валерий Николаевич получил за совершение подвига в 2008 году. Выполнял приказ по эвакуации раненых из состава группы спецназа, окруженной боевиками в Урус-Мартановском районе Чеченской республики, не имея возможности из-за сложного рельефа местности произвести посадку вертолёта, принял решение зависнуть над позицией группы. Наш герой удерживал тяжёлый Ми-8 в режиме зависания, пока на борт при помощи лебёдки были подняты трое тяжелораненых. Всё это время по вертолёту непрерывно вели огонь боевики, машина получила десятки пробоин, были повреждены редукторный отсек, правый двигатель, кабина экипажа, грузовая кабина. На борту вертолёта возник пожар.

После завершения приема раненых, имея последнего из них на ещё не поднятом в кабину тросе, на минимальной высоте на одном работающем двигателе вывел вертолёт из-под обстрела, а затем 8 километров вёл его над горами. Все это время экипаж самоотверженно боролся за спасение Ми-8. Выведя вертолёт к расположению ближайшей российской воинской части, аккуратно приземлил остававшегося на спасательном тросе раненного, затем посадил продолжающий дымиться вертолёт. Вместе с экипажем потушил пожар, исправил наиболее опасные повреждения и благополучно привел вертолёт на свой аэродром.