«Линия Маннергейма»: экскурсия по местам боевой славы

7 ноября в 8.30 от железнодорожной станции Лейпясуо Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» проведет ежегодную экскурсию по местам боевой славы «Линия Маннергейма».

Во время похода участники познакомятся с историей боевых действий Советско-Финской войны. Маршрут похода пройдет через 3 участка Линии Маннергейма, где в 1939-1940 годах проходили ожесточенные бои по прорыву укрепленной линии обороны финской армии. Ребята увидят различные фортификационные сооружения финской инженерной мысли 1920-1930 годов.

Справочно:

Прорыв линии Маннергейма – наступательная операция советских войск во время Советско-Финской войны, которая проходила в 1939-1940 годы. Война оставила множество материальных следов на Карельском перешейке и самым крупным из них считается Линия обороны Маннергейма.

Финны строили фортификации почти 10 лет и назвали в честь своего главного маршала. Линия заграждений тянется поперек перешейка от Ладоги до Финского залива и имеет протяженность 135 км.

Во время войны линия удерживала наступление Красной Армии около двух месяцев. Со стороны СССР на всем советско-финском фронте от Балтийского моря до Северного Ледовитого океана первоначально (на 30 ноября 1939 года) участвовали: 7, 8, 9, 13, 14 армии, 2900 танков, 3000 самолетов, 24 дивизии общей численностью 425 000 человек.