В Петербурге прошли обучение 100 организаторов донорского движения

17-19 сентября в Курортном районе прошел традиционный выезд донорского актива Санкт-Петербурга, в котором приняли участие волонтеры, лидеры и новички студенческих донорских ячеек университетов, колледжей и молодежных центров города.

В ходе интенсива участники прошли 16-ти часовую образовательную программа повышения квалификации «Организатор донорского движения» по тематике донорства крови и костного мозга, медицинской грамотности и проектной деятельности с выдачей удостоверения о повышении квалификации государственного образца. Студенты получили необходимые компетенции для проведения донорских мероприятий, лекций о донорстве крови и костного мозга, а также узнали как составлять и презентовать собственные проекты, формировать команду и грамотно планировать работу, чтобы не только всё успевать, но при этом не выгорать.

Первый день был наполнен важными теоретическими знаниями, лекциями с врачами о донорстве крови и ее компонентов, а также о донорстве костного мозга. Станислав Абрамовский, заведующий отделением переливания крови ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФМБА России» рассказал участникам, почему донорство крови - не страшно, не больно и как об этом грамотно рассказать будущим донорам. От Сергея Емельянова, руководителя проекта «Капля Крови» ППО обучающихся СПбГПМУ, студенты узнали, где в городе можно вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга, а также о том, почему важно разрушать мифы о донорстве костного мозга и досконально разбираться в этой теме. В этот же день участники прослушали серию важных лекций от психолога, тренера-консультанта и медиатора Ксении Этлис по командообразованию, руководству студенческой ячейкой, мотивации волонтеров и профилактике эмоционального выгорания, к сожалению, хорошо знакомого многим волонтерам. В конце дня 12 команд сражались за первое место в тематическом квизе «Донорская мозгобойня».

Во второй день студенты применяли знания на практике в процессе кейс-игры. Ребята в командах планировали к реализации одно из пяти основных донорских мероприятий, а также отвечали на каверзные вопросы фасилитаторов, выполняющих роли «строгой администрации», «заведующего отделением переливания» «испуганного донора», «почетного донора» и так далее. После этого упражнения команды разрабатывали собственные проекты, которые им предстоит реализовать в своих ячейках. Они презентовали их специалисту по ораторскому искусству Татьяне Климовой, что помогло подготовиться к предстоящей защите проектов и аттестации. Также в этот деть участники освоили весьма непростую, но очень полезную для планирования тему «Применение Agile-технологии в управлении проектом и для повышения эффективности команды» от Ульяны Удавихиной, бизнес-тренера, консультанта проекта Kite:Project. Кроме того, студенты познакомились с успешными некоммерческими проектами о донорстве крови и костного мозга, лауреатами уважаемых премий, о которых им рассказала Анна Безрукова, координатор в Дирекции Международной Премии #МЫВМЕСТЕ.

Последний день был посвящен финальной экзаменации: пять команд защитили свои донорские проекты перед комиссией и получили экспертную обратную связь, которая поможет сделать проекты реализуемыми и эффективными.

О насыщенных выходных, рассказали волонтеры СПХФУ, с головой погрузившиеся в обучение: «На выезде мне понравилось буквально все, и лекции, и практика, и особенно мозгобойня, вопросы были не сложными, но с подвохом. Как итог, я зарядилась силами и познакомилась с интересными людьми. Спасибо за чудесное мероприятие Фонду «Страна помогает»», - поделилась Галина Шаехова в социальных сетях.

«Петербургский студенты - основа донорского движения в нашем городе: это надежные, зрелые, энергичные волонтеры, готовые не только всегда пойти на зов помощи от отделений переливания крови, но и повышать уровень своих знаний, приобретать новые компетенции, расти в таком непростом, но очень интересном деле. Мы рады поддерживать их в этом стремлении, поэтому подобные выезды, надеемся, останутся доброй и важной традицией», - рассказал Дмитрий Кацуба, директор Фонда «Страна Помогает».

Мероприятие организовано Фондом «Страна Помогает» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественным организациями. Проводится в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение».