Молодые доноры помогли Петербургу

В Петербурге завершился «Городской Молодежный День Донора». За 6 месяцев работы проекта удалось пополнить донорскую копилку города на 1490 литров крови. Проект был реализован при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

2020 год оказался непростым для Службы крови - в период пандемии и самоизоляции число доноров значительно сократилось. Это стало вызовом и потребовало дополнительных усилий как от отделений переливания, так и от организаций, занимающихся популяризацией донорства. Благодаря слаженной работе медиков, общественников и волонтёров, а также поддержке профильных комитетов и СМИ, удалось привлечь 3311 доноров, которые помогли более 9000 пациентов.

«Этот проект в 2020 году стал для нас особенным по многим причинам. Кроме того, что мы провели «Городской молодёжный день донора» уже в пятнадцатый раз, именно в этом году задача по информированию и мотивации доноров стояла очень остро из-за пандемии и снижения донорской активности. Однако мы справились на отлично и уже планируем новые донорские активности. Мы благодарим всех, кто помог нам с организацией мероприятий и принял в них участие!» - прокомментировала Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Спецификой проекта в 2020 году являлся практически полный переход в онлайн-режим. Тем не менее, количество мероприятий и акций не сократилось. Лекции успешно перешли в формат трансляций в социальных сетях, как и квесты, викторины. Интервью и подкасты с врачами, организаторами донорского движения и активными донорами можно с лёгкостью прочитать или послушать в любой удобный момент. Неизменными остались донорские акции, ведь помочь человеку может только человек.

«Как и другие медицинские и немедицинские учреждения, мы ввели меры профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией: обязательное ношение масок, обработка рук на входе, термометрия на входе и у терапевта, соблюдение социальной дистанции между донорами. Это точно безопаснее, чем сходить в магазин», - заверил Дмитрий Певцов, заведующий отделением переливания крови ПСПбГМУ им. Павлова.

Особенно важную роль в проекте сыграла информационная кампания, нацеленная на дополнительную мотивацию доноров в период пандемии. Так, с апреля 2020 года о донорстве крови, её компонентов и донорстве костного мозга узнали более 317000 человек. Главная сложность состояла в том, чтобы убедить потенциальных доноров в безопасности посещения отделений переливания крови как в Санкт-Петербурге, так и во всей стране.

«Хочется отметить, как чутко и своевременно «Фонд Доноров» отреагировал на сложившуюся в стране обстановку. Почти все сферы стали недоступны волонтёрам в очном формате из-за различных ограничений. Нам всем пришлось подстраиваться под ограничения мед. учреждений, масочные и пропускные режимы и другие меры предосторожности. Но именно слаженная работа организаторов и волонтеров помогла не просесть в качестве работы и улучшить качественно-количественные показатели», - поделился Сергей Емельянов, руководитель проекта «Капля крови».

Чтобы привлечь дополнительное внимание молодёжи к донорству, организаторы проекта представили 5 элементов дополненной реальности в Instagram, которые можно использовать как самостоятельно, так и встретить в напольной игре «Путь донора», в которую петербуржцы смогут поиграть на акциях и других мероприятиях проекта. Теперь любой желающий может «подружиться» с основными клетками крови - эритроцитом, тромбоцитом и лейкоцитом, а еще «сразиться» с клеткой ВИЧ. А можно примерить на себя и своих близких главную официальную награду всех доноров - знак Почётный донор России.

27 ноября «Фонд Доноров» совместно с волонтёрами отметили завершение проекта «Городской молодёжный день донора». За время работы проекта сформировалась дружная команда из 48 волонтёров, готовых всегда прийти на помощь. Самых активных и преданных добровольцев, среди которых были и главные организаторы донорского движения в вузах Санкт-Петербурга, наградили памятными сувенирами и дипломами.

Справочно: «Городской Молодежный День Донора» проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года. Два раза в год сотни студентов и молодых сотрудников петербургских организаций становятся частью донорского движения. Для кого-то донорство стало уже образом жизни, а кто-то впервые ложится в донорское кресло, чтобы потом стать частью большого донорского движения. За 8 лет проведения «Городского молодёжного дня донора» в нём приняли участие почти 14000 горожан, добровольно пожертвовав около 6000 литров крови, что равняется 17848 спасённым жизням. Это самое масштабное молодежное донорское событие в нашей стране.

«Фонд Доноров» - проект по популяризации донорства крови и ее компонентов, развитию кадрового донорства, в том числе среди молодёжи. Ежегодно в рамках проекта проводится более 100 мероприятий местного, городского и регионального масштаба. «Фонд Доноров» проводит уроки в школах, лекции в ссузах и вузах, корпоративные донорские дни, эксклюзивные акции, пресс-конференции, информационные кампании, выпускает креативную социальную рекламу и уникальную сувенирную продукцию на тему донорства крови и костного мозга и многое другое. Опыт «Фонда Доноров» тиражируется на региональном и федеральном уровне в рамках социальной франшизы.