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Питерец.ру » Общество » Студенты и преподаватели ЛЭТИ используют для работы платформу Pruffme.com

Студенты и преподаватели ЛЭТИ используют для работы платформу Pruffme.com

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18
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Студенты и преподаватели ЛЭТИ используют для работы платформу Pruffme.com

В текущем учебном году студенты и преподаватели Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» будут использовать для занятий платформу Pruffme.com. Руководство вуза заключило соглашение о сотрудничестве с российской вебинарной платформой Pruffme, резидентом бизнес-инкубатора «Ингрия». Ежемесячно сервис посещают свыше 1,3 млн пользователей, согласно данным SimilarWeb.

Для дистанционных занятий платформа удобна, по мнению преподавателей и руководства университета, прежде всего, тремя инструментами: это готовый плагин для интеграции с системой электронного обучения Moodle, интерактивная доска и функция «контроль присутствия». Это подтвердила начальник отдела цифровизации учебного процесса Управления развития цифровой образовательной среды СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Кристина Геннадьевна Семенова.

По словам Кристины Семеновой, больше всего радует интеграция с Moodle через готовый плагин. Возможность на интерактивной доске писать математические формулы на KaTeX – еще один плюс. Оценивать посещаемость занятий помогают функция контроля присутствия и сбор статистики. Она также упомянула возможность подстраховки на любом вебинаре и видеоконференции, оказание технической поддержки и желание идти на контакт, в том числе при проведении занятий со студентами.

Основным фактором для принятия решения о выборе сервиса Pruffme.com руководством ЛЭТИ cтал набор различных инструментов для проведения онлайн-занятий. Среди преимуществ платформы были отмечены удобный готовый плагин для интеграции с Moodle и выгодная для российских вузов политика ценообразования. Платформа Pruffme сотрудничает со многими российскими вузами, но ЛЭТИ стал в Санкт-Петербурге первым университетом, который начал применять ее для организации дистанционных занятий.

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