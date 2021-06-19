СПбГУ начинает прием документов на программы бакалавриата и специалитета

Санкт-Петербургский государственный университет открывает прием документов для поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Абитуриентам доступны для выбора 119 образовательных программ.

Среди них программа «Большие данные и распределенная цифровая платформа», ориентированная на подготовку специалистов в области анализа и моделирования сложных технологических, экономико-политических и медико-популяционных процессов. Кроме того, абитуриенты могут выбрать подходящую образовательную программу из широкого перечня программ, охватывающего самые разные сферы: от «Археологии» и «Языков и культур Западной Африки» до «Инженерно-ориентированной физики» и программы «Биология: биоинженерные технологии». С каталогом образовательных программ можно ознакомиться на сайте СПбГУ в разделе «Поступающим».

В этом году Университет ведет прием более чем на 2000 бюджетных мест. Учитывая эпидемиологическую обстановку, прием заявлений и документов будет осуществляться в электронно-цифровой форме через личный кабинет поступающего на официальном сайте СПбГУ или с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на базе Единой платформы государственных и муниципальных услуг.

Следует отметить, что для участия в конкурсе абитуриенты представляют сканированную копию свидетельства с информацией о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Данная информация необходима абитуриентам для того, чтобы оперативно найти себя в ранжированном списке поступающих, поскольку, согласно требованию Минобрнауки России, имена и фамилии публиковаться не будут.

Санкт-Петербургский государственный университет, получив в 2009 году право проводить дополнительные испытания профильной направленности при приеме на программы бакалавриата и специалитета, ни разу не воспользовался данным правом и принимает абитуриентов исключительно по результатам Единого государственного экзамена. Дополнительные вступительные испытания СПбГУ проводит только при приеме на программы, где абитуриенту необходимо продемонстрировать свои творческие способности (это «Журналистика», «Графический дизайн» и другие). В этом году такие испытания будут проходить с использованием системы удаленного управления обучением либо в форме конкурса документов (портфолио).

Абитуриенты, ставшие победителями и призерами олимпиад школьников перечня Российского совета олимпиад школьников, обучаясь в 10–11 классах, могут претендовать на получение особых прав при приеме, а именно права поступления без вступительных испытаний либо права быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников. Также правом поступления без вступительных испытаний могут воспользоваться победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Дополнительные баллы при поступлении дадут индивидуальные достижения абитуриентов. К ним относятся, например, спортивные награды, наличие золотого значка ГТО, аттестат или диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, а также документы, подтверждающие победы в интеллектуальных и творческих конкурсах. Максимально за индивидуальные достижения абитуриент может получить 10 баллов.

Отметим также, что в Санкт-Петербургском государственном университете абитуриенты и обучающиеся имеют возможность получить образовательный кредит с государственной поддержкой. Он доступен всем абитуриентам и студентам.

На сайте СПбГУ вы также можете ознакомиться с Правилами приема, а в календаре найти информацию о сроках приема документов и других важных датах для поступающих.