Payeer

ента новостей

16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
15:30
В общевойсковую армию ЗВО продолжает прибывать молодое пополнение
15:27
Российские фармкомпании работают над повышением доверия врачей и пациентов к качеству лекарственных препаратов
10:15
Коронавирус появился под Гатчиной
09:29
Так мешает оппозиция или нет?
20:54
ЛафаржХолсим и «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве
15:29
«Летние чтения» в библиотеке Маяковского
12:57
В Ленобласти пироманы спалили две машины и дом местного коммерсанта
12:43
В Петербурге мошенники навязали женщине два кредита
12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
12:12
В Петербурге девочку сбил электросамокат
12:06
В центре Петербурга задержали карманника
10:14
Россия выходит из кризиса?
09:33
Задолжали за капремонт
01:28
Фиаско с Канадой на чемпионате мира: Бобровский пропустил в овертайме
17:32
В Ленобласти двое подростков разбились на скутере
17:25
Итоги процедуры взвешивания участников боксерского шоу в Петербурге
17:18
В Ленобласти эконадзор за свалку выставил иск на 70 миллионов
16:41
«Газпром нефть» и СПбГУ намерены развивать технологическую долину Санкт-Петербурга
14:31
В Петербурге пенсиоерка отдала мошенникам почти миллион рублей
14:23
В Петербурге пенсионер перевел аферистке миллион рублей
11:57
В Ленобласти после пожара в вагончике-бытовке нашли останки человека
11:49
В Ленобласти подняты по учебной тревоге разведчики ЗВО
11:44
В Корабелке прошло открытие киберспортивного клуба «Marine Esports»
11:40
В Ленобласти расчеты БЛА «Орлан-10» ЗВО в ходе проверки обнаружили более пятидесяти объектов условного противника
11:36
В Петербурге бывшего тренера по плаванию подозревают в педофилии
11:27
В Петербурге автоледи сбила подростка на велосипеде
09:47
Куда уж без Катара?!
08:22
Собчак возмутилась высокими ценами в буфете ПМЭФ
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Российские фармкомпании работают над повышением доверия врачей и пациентов к качеству лекарственных препаратов

Российские фармкомпании работают над повышением доверия врачей и пациентов к качеству лекарственных препаратов

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Российские фармкомпании работают над повышением доверия врачей и пациентов к качеству лекарственных препаратов

Повышение доверия врачей и пациентов к качеству лекарственных препаратов – одна из важнейших задач российских фармацевтических компаний. Недавно 9 производителей, члены «Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза» (АФПЕАЭС), для решения этой задачи, подписали Декларацию о политике в области разработки, производства, контроля качества и мониторинга безопасности лекарственных средств. Это ГЕРОФАРМ, ГЕНЕРИУМ, BIOCAD, «Активный Компонент», ГК «ХимРар», Фармстандарт, Полисан, «ПЕТРОВАКС», Нанолек. Подписи под Декларацией руководители отечественных фармацевтических компаний полного цикла поставили в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума 2 июня.

Реализуя заявленные в Декларации цели, компании-производители публично обязуются способствовать на всех этапах жизненного цикла лекарственных препаратов внедрению и продвижению пациенто-ориентированного подхода в системе здравоохранения, этичного взаимодействия между отечественными фармацевтическими производителями, врачебным и пациентским сообществами, улучшению системы мониторинга эффективности и безопасности лекарственных средств и медицинских технологий.

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев поддержал инициативу и ее реализацию. Он отметил важность обеспечения прямого диалога между пациентскими организациями, разработчиками и производителями лекарственных средств.

В скором времени будет подписано соглашение с Всероссийским союзом пациентов, принят план действий с включением мероприятий, способствующих своевременному информированию пациентов о разрабатываемых лекарственных препаратах, повышению доверия к российским производителям, диалогу между регулятором, врачами, пациентами и производителями для учета мнения всех сторон и улучшения качества и безопасности российских лекарственных препаратов.

Председатель Правления АФПЕАЭС Станислав Наумов назвал Декларацию фундаментом для создания дополнительного механизма реагирования на сообщения о нежелательных реакциях на лекарственные средства компаний, подписавших Декларацию.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-07-2013, 18:46
В Петербурге разместят производство фармацевтических препаратов и косметической продукции
12-09-2018, 16:18
Комиссия Минздрава рекомендовала включить российский препарат для снижения осложнений после химиотерапии в перечень ЖНВЛП
18-06-2020, 19:01
Лауреатами государственной премии России в области науки и технологий стали сотрудники BIOCAD
8-06-2020, 10:51
Сергей Цыб: «Уже этим летом левилимаб поступит в распоряжение врачей по всей стране»
20-04-2020, 15:25
В Петербурге участники акции #МыВместе оказали помощь больницам города
30-10-2019, 13:19
Сотрудники BIOCAD исполнят 100 желаний детей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
12
Сегодня, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
0
129
Вчера, 12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
0
131
Вчера, 12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
0
127
Вчера, 12:12
В Петербурге девочку сбил электросамокат
Наверх