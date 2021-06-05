Российские фармкомпании работают над повышением доверия врачей и пациентов к качеству лекарственных препаратов

Повышение доверия врачей и пациентов к качеству лекарственных препаратов – одна из важнейших задач российских фармацевтических компаний. Недавно 9 производителей, члены «Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза» (АФПЕАЭС), для решения этой задачи, подписали Декларацию о политике в области разработки, производства, контроля качества и мониторинга безопасности лекарственных средств. Это ГЕРОФАРМ, ГЕНЕРИУМ, BIOCAD, «Активный Компонент», ГК «ХимРар», Фармстандарт, Полисан, «ПЕТРОВАКС», Нанолек. Подписи под Декларацией руководители отечественных фармацевтических компаний полного цикла поставили в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума 2 июня.

Реализуя заявленные в Декларации цели, компании-производители публично обязуются способствовать на всех этапах жизненного цикла лекарственных препаратов внедрению и продвижению пациенто-ориентированного подхода в системе здравоохранения, этичного взаимодействия между отечественными фармацевтическими производителями, врачебным и пациентским сообществами, улучшению системы мониторинга эффективности и безопасности лекарственных средств и медицинских технологий.

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев поддержал инициативу и ее реализацию. Он отметил важность обеспечения прямого диалога между пациентскими организациями, разработчиками и производителями лекарственных средств.

В скором времени будет подписано соглашение с Всероссийским союзом пациентов, принят план действий с включением мероприятий, способствующих своевременному информированию пациентов о разрабатываемых лекарственных препаратах, повышению доверия к российским производителям, диалогу между регулятором, врачами, пациентами и производителями для учета мнения всех сторон и улучшения качества и безопасности российских лекарственных препаратов.

Председатель Правления АФПЕАЭС Станислав Наумов назвал Декларацию фундаментом для создания дополнительного механизма реагирования на сообщения о нежелательных реакциях на лекарственные средства компаний, подписавших Декларацию.