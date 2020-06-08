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Питерец.ру » Общество » Сергей Цыб: «Уже этим летом левилимаб поступит в распоряжение врачей ЛПУ по всей стране»

Сергей Цыб: «Уже этим летом левилимаб поступит в распоряжение врачей ЛПУ по всей стране»

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Опубликовал: Вадик Котов
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BIOCAD
Сергей Цыб: «Уже этим летом левилимаб поступит в распоряжение врачей ЛПУ по всей стране»

Первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб сообщил, что в его ведомстве рассчитывают, что уже этим летом препарат поступит в распоряжение врачей стационарных лучебных учреждений по всей стране: «Снижение смертности среди пациентов, заразившихся COVID-19, является основной задачей этого проекта. Успех ускоренной регистрации и эффективного запуска клинических исследований левилимаба демонстрирует яркий пример партнерства и слаженной работы разработчика,  медицинских центров и государственных регуляторов». Препарат с МНН — левилимаб (торговое название ИЛСИРА) был разработан биотехнологической компанией BIOCAD при поддержке Минпромторга РФ в рамках государственной программы по разработке улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов.

Оригинальный ингибитор рецептора ИЛ-6 левилимаб получил государственную регистрацию в рамках процедуры, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 441 из-за способности управлять цитокиновым штормом, одним из самых
опасных проявлений коронавирусной инфекции.

Левилимаб создавался для терапии ревматоидного артрита, но благодаря тому, что ингибитор способен купировать цитокиновый шторм, возникающий при коронавирусной инфекции, было решено расширить спектр показаний, при которых он может быть эффективен. «Теперь мы сможем контролировать развитие осложнений у пациентов с COVID-19, а следовательно, минимизировать последствия вируса для организма, — прокомментировал генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов. — Когда мы уменьшим смертность среди заразившихся коронавирусом, будем считать, что решили первую задачу. Вторая наша цель — защитить с помощью вакцины наших граждан от опасного вируса. Благодаря оперативному реагированию руководства и сотрудников Минздрава и Минпромторга на нашу заявку мы сумели провести все необходимые подготовительные этапы до регистрации максимально корректно и быстро». По словам руководителя BIOCAD, в организацию доклинических и клинических исследований компанией было инвестировано порядка 400 млн рублей.

Напомним, что во время недавнего круглого стола "Российский и китайский опыт лечения COVID-19» на портале повышения квалификации врачей MedX.pro, российские участники обратили внимание, что за время, которое прошло с момента появления первого пациента с вирусной инфекцией до середины мая, в стране изменилась парадигма терапии: врачи стали отходить от практики немедленного переведения пациента на искусственную вентиляцию легких, предпочитая искать медикаментозные способы лечения. В частности, врачи говорили об исследованиях российского препарата левилимаб.

Источник: BIOCAD
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