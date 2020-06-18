Лауреатами государственной премии России в области науки и технологий стали сотрудники BIOCAD

18 июня президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подписан указ о присуждении Государственной премии в области науки и технологий за 2019 год сотрудникам биотехнологической компании BIOCAD за разработку и внедрение в клиническую практику препаратов для лечения рака. Лауреатами премии от BIOCAD стали Дмитрий Морозов и Татьяна Черновская. Награждение состоится 24 июня в Кремле.

Премию «за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний» получили генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов, кандидат биологических наук, директор департамента биохимии компании BIOCAD Татьяна Черновская и и.о. научного сотрудника Института биологического приборостроения с опытным производством РАН исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук» Андрей Улитин.

«Присуждение премии является для меня и моих коллег еще одним маркером того, что двадцать лет назад мы взяли правильное направление и выбрали нужную цель — бороться с онкологическими заболеваниями, — прокомментировал новость о присуждении Дмитрий Морозов, генеральный директор BIOCAD.— Это не просто борьба с болезнью, речь идет о продлении конкретных жизней людей и увеличении продолжительности жизни всей нации, всех граждан России. Человечество уже научилось справляться с многими болезнями, рак — это один из барьеров к долгой жизни, в течение которой каждый человек может достичь многих целей, научиться чему-то новому, создавать, любить и заботиться о близких. Мы благодарны за эту награду, которая станет для всего нашего коллектива стимулом идти дальше, искать и завоевывать новые вершины».

Анализу государственных закупок моноклональных антител бевацизумаб, трастузумаб и ритуксимаб в период с 2013 по 2019 гг. показал, что выпуск этих биоаналогов в России позволил снизить закупочные цены на препараты на 30-85%. Снижение стоимости лекарственной терапии позволило увеличить круг пациентов, получивших необходимое лечение, в несколько раз.

Высокую оценку получили также достижения в разработке научно-практических платформенных решений, среди которых автоматизированная платформа MabNext, обеспечивающая возможность получать лучшие в классе антитела практически к любой мишени, представляющей собой мембранный или секретируемый белок. Благодаря этой платформе осуществляется переход на доклинические испытания для 3-5 новых проектов в год.

Справка:

Дмитрий Валентинович Морозов – в 2001 году основал инновационную биотехнологиечскую компанию ЗАО «БИОКАД», в настоящее время занимает должность Генерального директора компании. Под его руководством компания «БИОКАД» осуществляет производство готовых лекарственных средств, фармацевтических субстанций, продуктов генной инженерии. В 2019 году вошел в состав Совета научно-образовательных центров мирового уровня. Содиректор научного центра «Генетики и наук о жизни» Сириус. В 2018 году деятельность Дмитрия Морозова была отмечена благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной фармацевтической промышленности, большой вклад большой вклад в обеспечение отечественными лекарственными препаратами населения Российской Федерации. Дмитрий Морозов награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Черновская Татьяна Вениаминовна – директор департамента биохимии ЗАО «БИОКАД», кандидат биологических наук, старший научный сотрудник. Татьяна Черновская является ведущим специалистом по разработке методов выделения и очистки рекомбинантных белков. Ее основным вкладом в создание, разработку технологий производства и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний является разработка технологии выделения и очистки активных фармакологических субстанций моноклональных антител, обеспечивающей надлежащее качество и безопасность получаемых субстанций, и пригодных для приготовления лекарственных препаратов. Под руководством Татьяны Черновской разработаны технологии выделения и очистки для фармакологических субстанций рекомбинантных белков: интерлейкин-2, интерферон-альфа 2а, гранулоцит-колониестимулирующий фактор, интерферон-бета 1б, L-аспарагиназа. Некоторые их них легли в основу создания лекарственных препаратов Генферон, Лейкостим, Ронбетал. Разработанные технологии защищены 15 патентами с авторским участием Черновской Т.В. Автор 44 публикаций в индексируемых научных изданиях.

Улитин Андрей Борисович – является ведущим специалистом по разработке терапевтических моноклональных антител, технологии фагового дисплея, методов генетической инженерии прокариотических и эукариотических экспрессионных систем, направленной эволюции белков, медицинской биологии механизмов онкогенеза. Под руководством Улитина А.Б была создана технологическая платформа MabNext, позволяющая эффективно и быстро разрабатывать лекарственные кандидаты от стадии идеи до доклинических испытаний препаратов. Все разработанные на платформе MabNext лекарственные препараты защищены патентами с авторским участием Улитина А.Б. (7 патентов). Автор 16 публикаций в цитируемых научных изданиях.