Железнодорожный состав акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибудет 28 апреля в Санкт-Петербург 

Железнодорожный состав акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!», который проедет более чем через 50 российских городов, от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска, прибывает 28 апреля в 15.30 на Московский вокзал Санкт-Петербурга. С 14.00 у вокзала начнёт работать выставочная экспозиция Западного военного округа.

Поезд состоит из 17 тематических вагонов. Среди них - «Дорога памяти» - по аналогии с одноименным музейным комплексом, в котором размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Тематический вагон «Современная армия» расскажет о новейших достижениях всех видов и родов войск. Здесь расположены интерактивные экспозиции и выставки.

На трех платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил РФ. Вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19 разделен на три части: «красная зона», где демонстрируется палата пациента больного новой инфекцией, «демонстрационная зона» - здесь можно увидеть ролики и презентации о работе военных медиков, а также «телемедицинская зона».

В ней с помощью телемедицинского комплекса с диагностическим оборудованием на остановках эшелона будут идти консультации с дистанционным участием профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург).

Кроме того, концертная бригада Центрального дома Российской Армии имени Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамблями песни и пляски всех военных округов и флотов выступят с концертами. Они будут проходить на специально оборудованной платформе-сцене. В каждом тематическом вагоне для всех посетителей будут организованы лекции.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.