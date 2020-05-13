СПбГМТУ разработает роботизированную установку лазерной сварки для Росатома

СПбГМТУ заключил договор с АО «НИКИЭТ» им. Н.А. Доллежаля, входящим в структуру госкорпорации «Росатом». Предметом договора является разработка и поставка роботизированной установки лазерной сварки металлов больших толщин.

Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» – один из крупнейших в России научно-исследовательских центров ядерной техники и технологии. Предприятие разрабатывает энергетические и исследовательские реакторные установки и проводит широкомасштабные научные исследования и опытно-конструкторские работы в области использования ядерной энергии.

Институт лазерных и сварочных технологий, объединяющий под единым руководством соответствующие подразделения СПбГМТУ, СПбПУ и АО «ЦТСС», является крупнейшей в России интегрированной структурой, осуществляющей исследования и разработки в области промышленных лазерных и аддитивных технологий. Установки для лазерной и лазерно-дуговой сварки, наплавки и прямого лазерного выращивания, разработанные и изготовленные ИЛИСТ, успешно работают на российских промышленных предприятиях.

Установка, создание которой предусмотрено договором, предназначена для изготовления ответственных элементов международного экспериментального термоядерного реактора (ITER), который, в свою очередь, планируется построить к 2025 году в исследовательском центре Кадараш (Франция).

Институт лазерных и сварочных технологий, сотрудники которого будут исполнять этот договор, имеет значительный опыт работ в рамках кооперации ITER, ранее ИЛИСТ уже разработал технологию сварки деталей дивертора для другого предприятия Росатома – АО «НИИЭФА» им. Д.В. Ефремова.

В стадии финального согласования находится и следующий договор по данной тематике, посвященный разработке технологии и сварке элементов ITER. По словам заместителя директора ИЛИСТ по научной и проектной деятельности Евгения Землякова, выбор морского технического университета в качестве соисполнителя обусловлен уникальным набором компетенций, связанных, как с разработками технологий лазерной и лазерно-дуговой сварки, так и с проектированием и созданием сложных роботизированных технологических систем.

В настоящий момент на финальной стадии обсуждений находится еще ряд договоров, посвященных разработке и поставке уникальных технологических установок в структуры Росатома, крупнейшего индустриального партнера СПбГМТУ.

В процессе выполнения упомянутых работ запланировано также участие предприятий-членов консорциума «Кораблестроение и морская техника».

Как сообщил проректор СПбГМТУ по научной работе Дмитрий Никущенко, договор, подписанный генеральным директором Росатома А.Е. Лихачевым и ректором СПбГМТУ Г.А. Туричиным стал результатом большой предварительной работы, начатой по инициативе Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушева.

Заключение договора дает новый импульс развитию сотрудничества между СПбГМТУ и предприятиями госкорпорации Росатом.

Морской технический университет имеет давние связи с предприятиями Росатома. В частности, технологическое оборудование производства НИТЛ СПбГМТУ (руководитель И.Л. Кузнецов) используется на всех без исключения АЭС Российской Федерации.

В 2019 году общий объем поставок, осуществленных СПбГМТУ в интересах Росатома, превысил 55 млн рублей.