Стартовал новый проект президентской платформы «Учитель будущего. Студенты»

Стартовал новый всероссийский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты». Также была открыта регистрация участников проекта на сайте конкурса Studtek.ru. Заявочная кампания продлится до 25 января 2021 года. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Одной из площадок стартового события стал Санкт-Петербургский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, с которым ведущие центральной площадки в Москве общались онлайн.

С видеообращением к гостям церемонии открытия конкурса «Учитель будущего. Студенты» обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, член Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Кириенко:

«Теперь возможность принять участие во всероссийском проекте для учителей есть и у студентов. Причем не только студентов педагогических вузов, но и любых других вузов. Мне кажется, что это очень правильно, потому что учитель – это, в первую очередь, призвание. От него зависит не только передача знаний. Такие вещи, как воспитание, формирование личности, порядочность, любовь к своей стране, патриотизм, профессионализм – это может передать только настоящий Учитель. Учитель с большой буквы! И я уверен, что среди участников конкурса таких много. От вас в реальности зависит будущее нашей страны, потому что ничего более важного, чем обучение и воспитание подрастающего поколения, в стране не существует. Вы – главные».

К участию приглашаются студенты, которые учатся на 3-4 курсах бакалавриата или 1-2 курсе магистратуры. Конкурс будет проходить в три этапа: регистрация и заочный отборочный этап, очные межрегиональные полуфиналы и финал.

«Невозможно переоценить профессию учитель. Она нелегкая, но для тех, кто влюбляется в нее, передает знания, учит и простому, и сложному, и осознает, насколько важны результаты их труда для каждого человека и общества в целом – эта профессия становится делом всей жизни. Именно поэтому очень важно поддерживать студентов, которые выбрали для себя профессию учителя. Благодаря конкурсу «Учитель будущего. Студенты» молодые, талантливые, амбициозные учащиеся могут доказать, что они лучшие в своей компетенции и заслуживают высоких оценок экспертов. Уверена, что конкурс позволит раскрыть и развить талант каждого участника и показать путь для максимальной реализации, возможности личностного и профессионального роста», – отметила Заместитель Председателя Правительства РФ, член Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», председатель организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего» Татьяна Голикова.

«В этом году мы запустили несколько важнейших механизмов, поддерживающих каждого, кто стремиться стать педагогом. Прежде всего это возможность начать трудовую деятельность в школе ещё во время учебы для студентов старших курсов. Профориентационные конкурсы, такие как «Учитель будущего. Студенты» – логичное продолжение этой работы, и мы будем активно развивать и поддерживать это направление. Наш следующий шаг – новые конкурсы для ранней профориентации школьников – уже в этом году мы планируем существенно расширить список школьных конкурсов и олимпиад, включая те, что нацелены на развитие навыков и талантов современного педагога», – подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса, который пройдет в феврале следующего года, будет включать три блока: предметное тестирование (участники выбирают предмет своей специализации), оценку функциональной грамотности (на основе методик международных сравнительных исследований качества образования TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), а также тест на общую эрудицию. На основании этого этапа будут определены участники, прошедшие в межрегиональные полуфиналы.

«У нас уже есть конкурс «Учитель будущего» – первый в нашей стране командный конкурс для педагогов такого масштаба. В следующем году состоится финал этого проекта, мы назовем имена победителей и подведем его итоги. А конкурс «Учитель будущего. Студенты», который мы сегодня запускаем, даст дорогу молодым, поможет совершить рывок в своем профессиональном и личностном развитии, – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

– Студенческий трек будет отличаться от основного конкурса. Прежде всего, он будет индивидуальным, хотя некоторые задания нужно будет выполнять командой. Межрегиональные полуфиналы будут комбинированными. Они пройдут в очном и заочном формате в трех регионах на базе педагогических вузов. На этом этапе конкурсантов ждет в большей степени оценка soft skills. Финал мы запланировали на второй квартал будущего года. Главным испытанием на нем станет настоящий урок с детьми».

По его словам, победители смогут пройти специальную образовательную программу в Мастерской управления «Сенеж», а их наставниками станут руководители ведущих образовательных учреждений из топ-500 «Лучших школ России».

«Еще у нас есть идея организовать международные стажировки в странах, где система образования схожа с российской, а также возможность повышения квалификации в ведущих вузах России. Я уверен, что к участникам конкурса будут присматриваться лучшие российские образовательные учреждения. Они заинтересованы в талантливых, активных и творческих кадрах, потому что именно они придут в школы учить и воспитывать новое поколение граждан России», – добавил генеральный директор АНО.

На полуфиналах, которые пройдут в 3 городах, студентам предстоят конкурсные испытания, включающие индивидуальные и командные задания. Они будут проверять уровень предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. В рамках проведения полуфиналов также запланирована культурно-образовательная программа для участников, которая предполагает знакомство с культурными достопримечательностями региона, а также посещение лучших образовательных организаций и знакомство с инновационными практиками в сфере образования. Сотня участников, набравших наибольшее количество баллов, станут финалистами конкурса.

Во время телемоста с Санкт-Петербургом начальник Управления развитием воспитательной деятельности РГПУ им. А. И. Герцена, член Экспертного совета по гражданскому образованию и социализации Комитета по науке и образованию Государственной Думы РФ Раиса Богданова объяснила почему в конкурсе не может быть проигравших.

«Главная задача учителя будущего – создать условия для интересной, созидательной жизни ребенка и его самоопределения. Ведь ребенок живет уже сейчас, и то, как помогает ему в этом учитель, влияет не только на настоящее, но и на его будущее, – убеждена Раиса Богданова. – Сегодня есть все условия для раннего вхождения в профессию при содействии наставников – это именно то, что необходимо молодому человеку, стремящемуся к вершинам профессионального мастерства. В этом конкурсе не может быть проигравших. Самое главное, что будет у участников – профессиональные связи, опыт, возможность проявить себя сейчас и в будущем!».

Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Идея запустить конкурс для будущих учителей появилась в январе этого года. 22 января в рамках встречи Президента России Владимира Путина с учащимися образовательного центра для одарённых детей «Сириус» серебряный медалист и победитель по направлению «Педагогическое образование» олимпиады «Я – профессионал» Алексей Маклаков обратился к Главе государства с просьбой дать возможность участия в педагогических конкурсах не только действующим учителям, но и студентам, которые хотят работать в школе. Глава государства эту инициативу поддержал.

Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка перспективных обучающихся (студентов) по педагогическим и иным программам высшего образования. Принять участие в конкурсе смогут не только студенты педагогических вузов, но и обучающиеся другим профессиям, но планирующим связать свою карьеру с педагогикой.