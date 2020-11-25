Стартовал новый проект президентской платформы «Учитель будущего. Студенты»

Стартовал новый всероссийский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты». Также была открыта регистрация участников проекта на сайте конкурса Studtek.ru. Заявочная кампания продлится до 25 января 2021 года. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Одной из площадок стартового события стал Санкт-Петербургский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, с которым ведущие центральной площадки в Москве общались онлайн.
С видеообращением к гостям церемонии открытия конкурса «Учитель будущего. Студенты» обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, член Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Кириенко:
К участию приглашаются студенты, которые учатся на 3-4 курсах бакалавриата или 1-2 курсе магистратуры. Конкурс будет проходить в три этапа: регистрация и заочный отборочный этап, очные межрегиональные полуфиналы и финал.
Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса, который пройдет в феврале следующего года, будет включать три блока: предметное тестирование (участники выбирают предмет своей специализации), оценку функциональной грамотности (на основе методик международных сравнительных исследований качества образования TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), а также тест на общую эрудицию. На основании этого этапа будут определены участники, прошедшие в межрегиональные полуфиналы.
– Студенческий трек будет отличаться от основного конкурса. Прежде всего, он будет индивидуальным, хотя некоторые задания нужно будет выполнять командой. Межрегиональные полуфиналы будут комбинированными. Они пройдут в очном и заочном формате в трех регионах на базе педагогических вузов. На этом этапе конкурсантов ждет в большей степени оценка soft skills. Финал мы запланировали на второй квартал будущего года. Главным испытанием на нем станет настоящий урок с детьми».
По его словам, победители смогут пройти специальную образовательную программу в Мастерской управления «Сенеж», а их наставниками станут руководители ведущих образовательных учреждений из топ-500 «Лучших школ России».
На полуфиналах, которые пройдут в 3 городах, студентам предстоят конкурсные испытания, включающие индивидуальные и командные задания. Они будут проверять уровень предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. В рамках проведения полуфиналов также запланирована культурно-образовательная программа для участников, которая предполагает знакомство с культурными достопримечательностями региона, а также посещение лучших образовательных организаций и знакомство с инновационными практиками в сфере образования. Сотня участников, набравших наибольшее количество баллов, станут финалистами конкурса.
Во время телемоста с Санкт-Петербургом начальник Управления развитием воспитательной деятельности РГПУ им. А. И. Герцена, член Экспертного совета по гражданскому образованию и социализации Комитета по науке и образованию Государственной Думы РФ Раиса Богданова объяснила почему в конкурсе не может быть проигравших.
Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Идея запустить конкурс для будущих учителей появилась в январе этого года. 22 января в рамках встречи Президента России Владимира Путина с учащимися образовательного центра для одарённых детей «Сириус» серебряный медалист и победитель по направлению «Педагогическое образование» олимпиады «Я – профессионал» Алексей Маклаков обратился к Главе государства с просьбой дать возможность участия в педагогических конкурсах не только действующим учителям, но и студентам, которые хотят работать в школе. Глава государства эту инициативу поддержал.
Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка перспективных обучающихся (студентов) по педагогическим и иным программам высшего образования. Принять участие в конкурсе смогут не только студенты педагогических вузов, но и обучающиеся другим профессиям, но планирующим связать свою карьеру с педагогикой.