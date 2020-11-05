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Питерец.ру » Общество » Татьяна Черниговская пригласила российских студентов поучаствовать в олимпиаде «Я – профессионал»

Татьяна Черниговская пригласила российских студентов поучаствовать в олимпиаде «Я – профессионал»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Татьяна Черниговская пригласила российских студентов поучаствовать в олимпиаде <Я - профессионал>

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская пригласила студентов российских вузов принять участие в олимпиаде «Я – профессионал» – одном из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В 2020-2021 учебном году Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» проводится в четвертый раз. 5 ноября в социальных сетях олимпиады появилось видеообращение директора Института когнитивных исследований СПбГУ, члена-корреспондента РАО, профессора Татьяны Черниговской к российским студентам. Она посоветовала молодым людям принять участие в состязаниях и рассказала о возможностях, которые открываются дипломантам проекта. Зарегистрироваться на олимпиаду можно до 24 ноября.

«Дорогие друзья! Стартовал четвертый сезон студенческой олимпиады «Я – профессионал». Я приглашаю вас принять участие в этом масштабном образовательном проекте. Санкт-Петербургский государственный университет является организатором одного из перспективных и очень востребованных направлений. И это направление – филология», – сказала Татьяна Черниговская. Она отметила, что за прошедшие три года более 19 тысяч студентов попробовали свои силы в олимпиаде «Я – профессионал» именно по филологии и добавила, что данная дисциплина не теряет популярности у современной молодежи.

Перечень соревновательных направлений олимпиады ежегодно расширяется с учетом пожеланий студентов и изменений на рынке труда. В этом году «Я – профессионал» проводится по 72 направлениям – естественно-научным, гуманитарным, инженерным, компьютерным, сельскохозяйственным и медицинским. Каждый студент может подать заявку на одно или сразу несколько из них. Среди организаторов проекта – 28 ведущих российских вузов, в том числе СПбГУ.

«В процессе соревнования вы знакомитесь с профессионалами, вы знакомитесь с теми, с кем вы, возможно, будете вместе учиться. Вот это обрастание социальными, профессиональными и культурными связями недооценивать нельзя. Это очень важная вещь!», – поделилась Татьяна Черниговская и рассказала, что дипломантов олимпиады ждут огромные возможности, в том числе льготы на поступление в магистратуру.

«Я не устаю говорить, что страшно завидую тем, кто сейчас поступит в университет. Это не фигура речи, я, честное слово, завидую. Потому что так много разных программ, такие блестящие преподаватели, такие блестящие студенты, которые выдержали этот конкурс. Вы оказываетесь в очень интересной, такой плодотворной и горячей среде. И это здорово! Я очень вам советую не упустить этот шанс. Участие в олимпиаде дает вам ключ к этой заветной двери», – обратилась Татьяна Черниговская к студентам.

Отборочный онлайн-этап олимпиады «Я – профессионал» стартует уже 27 ноября. Все задания участники будут выполнять дистанционно. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап. Он пройдет с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я – профессионал» станут известны в мае 2021 года.

В зависимости от набранных баллов, дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – один из самых масштабных студенческих конкурсов в стране. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Организаторами олимпиады выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», АНО «Россия – страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и 28 ведущих российских вузов (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, МГПУ, Университет ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ «МИСиС», НГПУ им. Минина, ТПУ, Самарский университет, Российский университет транспорта – МИИТ, НИУ МЭИ, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, МАИ, БашГУ, РГПУ им. А. И. Герцена). Также в число организаторов олимпиады входят лидирующие компании страны, такие как Сбербанк России, Трубная Металлургическая Компания, Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Технический партнер олимпиады – Яндекс. Всего в организацию и проведение олимпиады вовлечено более 300 российских компаний.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Источник: Комитет по молодежной политике
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