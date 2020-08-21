Художник из Санкт-Петербурга создал мурал в Челябинске

Питерский художник Виталий SY принял участие в международном фестивале уличного искусства «Культурный код» – одном из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он стал автором одного из монументальных граффити фестиваля под названием «Любовь к природе».

Культурный код – это большой международный фестиваль, основной целью которого стало создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства в городах России, где жители и гости могут познакомиться с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой. Так в Челябинске в рамках фестиваля создано 11 муралов (больших граффити на многоэтажных домах).

«Моя работа о неоднозначном, зачастую потребительском отношении человека к природе. Во времена, когда мир стоит на пороге глобальных экологических катастроф, большинство людей до сих пор не осознало, что от действий каждого конкретного индивидуума зависит будущее нашей планеты. Очевидно, что невозможно разом остановить все вредные производства, но сделать первый шаг навстречу чистой Земле совсем не сложно и под силу каждому, просто убрав за собой мусор после отдыха на природе», – рассказал художник о своей работе в рамках фестиваля.

Виталий Царенков, также известный под псевдонимом SY, работает в поле современного и уличного искусства. Художник создает картины на холстах, рисунки на стенах, а также монументальные скульптуры и трехмерные объекты. Начав художественную карьеру с граффити, постепенно пришел к работе в студии и выставочной деятельности. Яркие насыщенные цвета, четкие прямые линии и максимально упрощенные геометрические формы характеризуют узнаваемый стиль художника, на визуальный язык которого оказали влияние эстетика 8-битных консольных видеоигр, русский революционный авангард и инженерное черчение. На содержательном уровне главным объектом исследования для автора становится человек, а именно его отношения и взаимосвязь с другими людьми и окружающим миром, которую художник рассматривает через социальные, политические, ментальные и метафизические аспекты. Виталий Царенков является участником крупных издательских и международных выставочных проектов, среди которых две части фотоальманаха о российском уличном искусстве и одноименные групповые выставки «Части Стен» и «Части Стен 2», 2-я и 3-я Биеннале искусства уличной волны «АРТМОССФЕРА», серия групповых выставок Collection #1, #2, #3 в The Montresso* Art Space в Марракеше. Работы художника находятся в частных коллекциях в России, Франции и Марокко.

«Я очень рад, что стал частью такого классного и масштабного проекта. Для художников созданы все условия, чтобы полностью сконцентрироваться на работе и выложиться на максимум. Самое главное — это полная свобода высказывания. Ты делаешь то, что хочешь, реализуя свою идею на огромном 18-ти этажном фасаде здания. Это круто!» – поделился Виталий Царенков.

Напомним, что в марте 2020 года завершился конкурс субъектов на право проведения фестиваля, победителями которого по результатам народного голосования стали Челябинская область – 23,8% от общего количества голосов (141 307 голосов), Республика Татарстан – 23,4% (138 706 голосов), Ставропольский край – 23% (136 440 голосов), Нижегородская область – 21,5% (127 020 голосов).

«Главная задача проекта «Культурный код» – сделать жизнь городов нашей страны ярче и симпатичнее, превратить однообразные фасады зданий в уникальные произведения искусства. Совместно с ОНФ и Фондом поддержки и развития современного искусства мы собрали заявки на проведение фестивалей от нескольких городов России, а в феврале-марте этого года россияне приняли участие в народном голосовании. Челябинск получил максимальную поддержку наших соотечественников и занял первое место по числу голосов. Поэтому именно здесь стартовал первый из четырех фестивалей международного уличного искусства «Культурный код». В Челябинске будет создан настоящий музей под открытым небом, состоящий из 11 муралов (больших граффити) на 22-этажных зданиях. Уверен, что он станет не только одним из ярких мест для прогулок жителей города, но и привлечет внимание туристов», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

Участниками фестиваля стали и другие известные российские художники, такие как Филип FI2K (Санкт-Петербург), Василий Basil LST (Иркутск), Виктория Вейсбрут (Калуга), Павел Orez (Благовещенск), Илья Робе (Московская область), Рустам QBIC (Казань), команда «Слой» (Нижний Новгород), а также Данила Шмелев Shozy, Александр TOR и Дмитрий Левочкин из Москвы.

Иностранные художники в связи с пандемией не смогли принять участие непосредственно в создании муралов, но они стали гостями образовательной программы – тематических онлайн-встреч и прямых эфиров в официальной группе «Россия – страна возможностей» в социальной сети Вконтакте https://vk.com/rsvru и аккаунте проекта «Культурный код» в Instagram @urbanmorphogenesis.

Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Фонд поддержки и развития современного искусства и Правительство Челябинской области. Фестиваль проходит при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Фонда президентских грантов.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» и новый проект платформы «Время карьеры».