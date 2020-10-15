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Питерец.ру » Общество » Волонтеры начали работу в «красной» зоне временного госпиталя в «Ленэкспо»

Волонтеры начали работу в «красной» зоне временного госпиталя в «Ленэкспо»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Волонтеры акции #МыВместе приступили к работе во временном госпитале в «Ленэкспо»

Волонтеры акции #МыВместе приступили к работе во временном госпитале в «Ленэкспо».

Добровольцы прошли необходимый инструктаж и обучение по взаимодействию с пожилыми людьми, а также ознакомились с правилами безопасности при выполнении своих задач.

Всего в «Ленэкспо» задействовано 45 добровольцев акции #МыВместе. Волонтеры работают в 2 смены – по 5 человек в каждую. Длительность одной смены - 6 часов.

«Мы пришли сюда помочь пациентам, которые поступают в госпиталь. Хотел бы сказать гражданам, чтобы они берегли себя, сидели дома, по возможности, конечно, и носили маски и перчатки в общественных местах», - говорит волонтер Афаунов Азамат.

По инструкции, при входе в помещение у волонтеров измеряют температуру тела, интересуются, как чувствует себя сам доброволец. Раз в неделю им предстоит сдавать мазки на наличие коронавируса.

В задачи волонтеров входит оказание помощи младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказание психологической помощи и поддержке пожилых людей, организация их досуга.

Волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными костюмами.

«Здесь люди, которые нуждаются в помощи. Кроме медицинской, им нужна психологическая поддержка. Мы можем побеседовать с пациентами, оказываем помощь в профилактике пролежней, выполняем дыхательную гимнастику, помогаем санитарам в развозке еды. Мне очень понравился новый корпус, здесь появились удобные помещения, также для пациентов и персонала, такие как душевые, санузлы. Здесь собрались очень профессиональные медики, с которыми будем работать плечом к плечу», - делится впечатлениям о первом дне работы волонтер Кузнецова Ирина.
«В основном это ребята, обучающиеся на старших курсах средних и высших медицинских учебных заведений. Для будущих медиков это будет полезный опыт», – отметил заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн Константин Семенцов.

Все добровольцы, помогающие во временном госпитале в «Ленэкспо», прошли аккредитацию в региональном Штабе волонтеров акции #МыВместе.

Присоединиться к команде волонтеров акции могут петербуржцы от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.

Петербуржцам, кому необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 373 петербургских волонтера, из которых 246 уже аккредитованы и прошли обучение.

Поступило 272 заявки, из них выполнены 204, остальные в работе.

Средний возраст волонтера – 28 лет. А петербуржцы чаще всего заказывают макароны, хлеб, кефир, сахар и картофель.

Источник: Комитет по молодежной политике
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