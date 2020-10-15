Волонтеры начали работу в «красной» зоне временного госпиталя в «Ленэкспо»

Волонтеры акции #МыВместе приступили к работе во временном госпитале в «Ленэкспо».
Добровольцы прошли необходимый инструктаж и обучение по взаимодействию с пожилыми людьми, а также ознакомились с правилами безопасности при выполнении своих задач.
Всего в «Ленэкспо» задействовано 45 добровольцев акции #МыВместе. Волонтеры работают в 2 смены – по 5 человек в каждую. Длительность одной смены - 6 часов.
По инструкции, при входе в помещение у волонтеров измеряют температуру тела, интересуются, как чувствует себя сам доброволец. Раз в неделю им предстоит сдавать мазки на наличие коронавируса.
В задачи волонтеров входит оказание помощи младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказание психологической помощи и поддержке пожилых людей, организация их досуга.
Волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными костюмами.
Все добровольцы, помогающие во временном госпитале в «Ленэкспо», прошли аккредитацию в региональном Штабе волонтеров акции #МыВместе.
Присоединиться к команде волонтеров акции могут петербуржцы от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.
Петербуржцам, кому необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.
С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 373 петербургских волонтера, из которых 246 уже аккредитованы и прошли обучение.
Поступило 272 заявки, из них выполнены 204, остальные в работе.
Средний возраст волонтера – 28 лет. А петербуржцы чаще всего заказывают макароны, хлеб, кефир, сахар и картофель.