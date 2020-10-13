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Питерец.ру » Общество » Полуфиналист «Добровольца России» подготовит собак-помощников для людей с инвалидностью

Полуфиналист «Добровольца России» подготовит собак-помощников для людей с инвалидностью

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Максим Сорокин представил свой проект «Собака-помощник» и стал одним из полуфиналистов, представляющих Северную столицу.

Прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты.

Максим Сорокин представил свой проект «Собака-помощник» и стал одним из полуфиналистов, представляющих Северную столицу.

«Есть такое специальное направление обучения собак как Service dog или Assistance dog. Эти собаки облегчают жизнь и помогают людям с различными формами инвалидности и заболеваниями. Для того, чтобы собака получила статус и сертификат service dog, она должна пройти специальное обучение и уметь выполнять определенные действия, которые необходимы для помощи человеку с ограниченными возможностями здоровья», – объясняет Максим Сорокин.

По мнению авторов проекта, в России данная тема совершенно не развита. Таких, например, собак, как собак-проводников для незрячих, никто не обучает и не регистрирует.  Отсутствие законодательных понятий, методик и специалистов, необходимой инфраструктуры для занятий – все это привело созданию Кинологического центра содействия инвалидам и подготовки собак-ассистентов «Собака-помощник». Единомышленники-добровольцы, в число которых вошли кинологи, заводчики и ветеринарные врачи, представители организаций, работающих с людьми с ОВЗ, занимаются реализацией одноименного проекта.

Максим вместе со своей командой планируют создать специализированный учебный центр, разработать методики и методические рекомендации, подготовить программы сертификации. А также волонтеры хотят заполнить пробелы в законодательном регулировании этой сферы.

В этом году конкурс «Доброволец России» проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс проходит в 14 номинациях, и в нем могут принимать участие все граждане России старше 8 лет.

Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре.

В этом году от Санкт-Петербурга было подано более 1 000 заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020».

В четвертьфинал конкурса прошли 318 человек, из которых 36 участников из Санкт-Петербурга защитили свои проекты стали полуфиналистами Конкурса. Это самый большой показатель по СЗФО.

Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников».

Мероприятие проходит в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является ответственным исполнителем регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», во исполнение которого проводится ряд мероприятий, направленных на достижение ключевого показателя «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность /Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность».

Источник: Комитет по молодежной политике
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