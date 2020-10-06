Студенты-медики - профессиональная помощь врачам

Международный день врача во многих странах принято отмечать в первый понедельник октября. В этом году праздник выпал на 5 число. Тысячи врачей в России ежедневно оказывают поддержку пациентам и спасают жизни. В их числе и бойцы студенческих медицинских отрядов. В ноябре студенты-медики со всей страны соберутся на Всероссийском слете студенческих отрядов, который пройдет в Санкт-Петербурге, чтобы принять участие в конкурсе профессионального мастерства и других событиях слета.

Этот год для всех врачей стал испытанием. Члены студенческих медицинских отрядов подменяли врачей, которые трудились в красной зоне, некоторые отправлялись сами работать с пациентами COVID19.

Международный день врача – это день солидарности медицинских работников по всему миру. В этот день сотни тысяч врачей и медицинских работников принимают слова благодарности от своих пациентов. Благодаря растущей квалификации врачей, современная медицина в России остается на высшем уровне.

Молодые врачи совершенствуют свои умения и набираются опыта в рядах студенческих медицинских отрядов. На трудовом сезоне студенты-медики адаптируются к условиям работы в различных медицинских учреждениях и оказывают многопрофильную помощь населению. Бойцы студенческих медицинских отрядов работают в больницах, поликлиниках и детских центрах по всей России, организовывают добровольческие акции, а также проводят лекции на тему здравоохранения.

За летний сезон 2020 года отработало 3 тысячи студентов-участников медицинских отрядов. В Новосибирске был организован Всероссийский проект, где работали 150 студентов из 11 регионов в качестве младшего медицинского персонала.

В период пандемии студенты медицинских отрядов активно боролись с коронавирусной инфекцией: работали в инфекционных отделениях, доставляли медицинские рецепты населению, осуществляли продовольственную поддержку.

Боец студенческого медицинского отряда «Лечу» из Санкт-Петербурга Вероника Гущина рассказала о работе в опасной зоне во время пандемии коронавируса: «На мне все назначения (лекарства, ингаляции, капли, уколы, капельницы, анализы и т.д.), уход за больными, кормление, помощь врачу, который смотрит детей утром, и всякие мелкие текущие дела, а еще гора ответственности, конечно же. Не страшно. Там почему-то не страшно».

Ольга Василевская из Красноярска работала в составе медицинского отряда «Аспирин»: «Предполагалось изначально, что нас должно было выйти на смену 10 человек (семь медсестер и три санитарки), но постепенно вирус подтвердился еще у нескольких человек, и нас в отделении осталось всего две медсестры и одна санитарка. В связи с этим, конечно, увеличилась нагрузка, мы практически безвылазно дежурили в отделении и почти все время в необходимой защитной форме. Работали сутки через сутки. Но мы прекрасно понимали всю ответственность и важность того, что мы делаем».

Руководитель направления медицинских отрядов Кристина Сидорова комментирует особенности работы студентов-медиков в условиях карантина: «В этом году трудовой сезон – это больше привилегия, потому что не все направления, не все ребята, которые хотели, смогли выехать. Но для тех, кому удалось выехать на трудовой сезон, это стало серьезным вызовом. Вызовом, на который мы смогли ответить. Соблюдая все правила профилактики коронавирусной инфекции, мы сделали все, чтобы лето для наших отрядов прошло безопасно и полезно».

Студенческие медицинские отряды оказывают неоценимую поддержку больницам и поликлиникам. Данное направление студенческих отрядов активно развивается и с каждым годом охватывает все больше медицинских учреждений по всей стране. На Всероссийском слете студенческих отрядов состоится конкурс профессионального мастерства для медиков.

Всероссийский слет студенческих отрядов – это крупнейшее ежегодное мероприятие, в котором принимают участие более 2500 активных бойцов студенческих отрядов со всей России, а также стран СНГ. 4-7 ноября 2020 года слет пройдет в Санкт-Петербурге. Участников ожидает насыщенная программа, которая включает в себя проведение конкурсов профессионального мастерства и талантов, спартакиаду и множество других мероприятий.

Молодежное движение студенческих отрядов объединяет тысячи активных студентов по всей стране. РСО – организация, созданная при поддержке Министерства образования РФ и обеспечивающая временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 74 субъектов РФ. В Санкт-Петербурге сегодня насчитывается около 3000 активных участников – это 100 отрядов, выезжающих работать по нескольким направлениям (строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, археологическое, сервисное, медицинское, направление проводников и др.)