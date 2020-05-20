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Питерец.ру » Общество » В ведущих больницах Петербурга начались испытания левилимаба против осложнений от COVID-19

В ведущих больницах Петербурга начались испытания левилимаба против осложнений от COVID-19

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
BIOCAD
На территории головного офисакомпании BIOCAD состоялась рабочая встреча вице-губернатора Олега Эргашева с генеральным директором BIOCAD Дмитрием Морозовым

Сегодня, 20 мая 2020 года на территории головного офиса биотехнологической компании BIOCAD состоялась рабочая встреча с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева с генеральным директором BIOCAD Дмитрием Морозовым. Также на мероприятии присутствовали исследователи компании, занятые в проекте испытаний препарата левилимаб для лечения одного из осложнений коронавирусной инфекции — цитокинового шторма. Стороны обсудили проведение клинических исследований препарата с МНН левилимаб в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-Петербурга, в том числе, в Клинической инфекционной больнице им. Боткина и Медицинском исследовательском центре им. Алмазова.

Согласно данным, озвученным глобальным медицинским директором биотехнологической компании BIOCAD Антоном Селезневым, в дизайн клинического исследования левилимаба будет включено 30-40 пациентов из Петербурга, всего планируется подключить к проекту 204 пациента. Препарат исследуется на пациентах с тяжелой степенью заболевания. Еще в ходе видеоконференции с Президентом РФ Владимиром Путиным, Дмитрий Морозов рассказал, что левилимаб уже получили 60 пациентов, только двое из них попали в реанимацию, 13 человек выписаны в удовлетворительном состоянии. Остальные пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей, в целом динамика выздоровления при данной терапии хорошая.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев отметил, что сегодня в городе для медицинской помощи пациентам с заболеванием коронавирусом средней и тяжелой тяжести развернуто 6928 коек в 21 медучреждении, 6 из которых являются федеральными. «К сожалению, уровень заболеваемости горожан новой коронавирусной инфекцией не снижается. Только за вчера выявлено 455 новых случаев заболевания. Город вынужден дополнительно разворачивать коечные места», — Олег Эргашев подчеркнул, что коварство вируса заключается в том, что у пациентов с COVID-19 стремительно развиваются осложнения, затрагивающие разные процессы в организме, в том числе, дыхательную недостаточность. «С начала пандемии зафиксировано 99 случаев смерти от данной инфекции. Мы должны сделать все для сохранения жизни петербуржцев», — сказал вице-губернатор. 

«Я уверен, что терапия левилимабом после получения необходимой государственной регистрации может позволить существенно снизить как смертность, так и нагрузку на систему здравоохранения, — убежден Дмитрий Морозов. — Согласно предварительным данным, срок пребывания в стационаре получивших нашу терапию пациентов сокращается до 7-8 дней». Руководитель BIOCAD добавил, что всего в организацию доклинических и клинических исследований компанией было инвестировано более 400 млн рублей.

Левилимаб — отечественный оригинальный ингибитор рецептора ИЛ-6. Государственную регистрацию в рамках процедуры, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 441, препарат получает в связи с тем, что механизм его действия связан с управлением цитокиновым штормом, являющимся одним из грозных проявлений коронавирусной инфекции. Согласно временным методическим рекомендациям о профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России, смертность при COVID-19 ассоциирована, в том числе, с повышением уровня интерлейкина-6. Ряд ингибиторов рецепторов интерлейкина-6 широко используются для лечения ревматоидного артрита, среди которых тоцилизумаб и сарилумаб.

Вчера в интервью "КП-Петербург" глава межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, рассказал, что занятых аппаратов ИВЛ в городе больше 50 процентов. Число тяжелых больных не снижается. Петербург находится в эпицентре пандемии, по числу выявленных заболевших город занимает вторую позицию в стране.

Источник: BIOCAD
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