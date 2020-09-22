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Питерец.ру » Общество » В Петербурге подвели итоги интеллектуального онлайн поединка «Что? Где? Когда?» между волонтерами города

В Петербурге подвели итоги интеллектуального онлайн поединка «Что? Где? Когда?» между волонтерами города

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге подвели итоги интеллектуального онлайн поединка «Что? Где? Когда?» между волонтерами города

Добровольческое сообщество Петербурга доказывает свое умение оперативно мыслить. Представители десяти основных направлений волонтерской деятельности (экологическое, медицинское, событийное, социальное, инклюзивное, корпоративное, культурное, патриотическое, юные добровольцы и «серебряные» добровольцы) сражались в интеллектуальном онлайн поединке игры «Что? Где? Когда?». Ведущим стал Алексей Блинов – двукратный обладатель «Хрустальной совы» и погона «Лучшего капитана Клуба», капитан «сборной 90-х годов» в летней серии игр 2001 года.

Все команды турнира прошли отборочный этап и в полуфинале оказались представители 6 направлений волонтерства: инклюзивные добровольцы, юные добровольцы, событийные и корпоративные волонтеры, волонтеры-экологи и волонтеры-медики. На данном этапе турнира участники отвечали на интересные вопросы разных уровней сложности.

«Было очень необычно и интересно сыграть в таком формате с единомышленниками. В какой-то момент даже адреналин ощущался, волнение. Во время игры не задумывался о победе, просто хотелось дать правильный ответ и завершить раунд достойно», – делится своим впечатлением волонтер событийного направления Ярослав.

В полуфинал вышли 2 команды: счастливчиками стали представители инклюзивного и корпоративного добровольчества. С разницей лишь в 2 балла в финальном интеллектуальном поединке победу одержали добровольцы инклюзивного направления.

«Как ведущему игры, мне было очень непросто. Наверное, самое сложное, это сдержать натиск эмоций самих игроков. Креативные мысли и необычные версии – это отличительные черты прошедших игр. Поражает и то, что команды, буквально за несколько дней созданные для этого турнира, оказались очень слаженными. Механизм коллективного взаимодействия и обсуждения работал так, что в пору позавидовать командам с десятилетней историей игр. Уверен, что это только начало! Итак, внимание вопрос!», – отметил Алексей Блинов.

Все команды онлайн турнира получат заслуженные дипломы участников, а победители – представят Санкт-Петербург во время игр с командами из других регионов России.

Источник: Комитет по молодежной политике
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