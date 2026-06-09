Петербургское «Динамо» на выезде обыграло «Балтику-2» — 1:3. Два мяча Хабарова и один в исполнении Попова помогают бело-голубым закрепиться в ранге фаворитов группы.

Счёт в противостоянии с балтийцами на 52-й минуте встречи открыл Виталий Хабаров, отправив роскошный мяч в сетку ворот Ивана Гаврилова. Спустя 20 минут с той же точки Хабаров оформил дубль, записав на свой счёт ещё один шедевр – на сей раз в дальний угол ворот. На 72-й минуте Омар Попов головой довёл счёт до разгромного. Единственный мяч в ворота гостей игроки «Балтики-2» отправили на 80-й минуте: точным ударом с одиннадцатиметровой отметки отличился Кирилл Никишин.

Следующий матч команда Александра Фомичёва проведёт при поддержке трибун стадиона «Кировец». Соперником петербургского клуба станет вологодское «Динамо». Игра пройдёт в субботу, 13 июня, и начнётся в 14:00.