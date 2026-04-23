Баскетболисты Герценовского университета впервые за 14 лет стали бронзовыми призерами сильнейшего студенческого турнира

Команда Герценовского университета, под руководством Ольги Полевой и Елены Никитиной, успешно завершила выступление в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола Санкт-Петербурга, завоевав бронзовые медали Лиги В. П. Кондрашина. Этот турнир является наиболее престижным студенческим соревнованием в городе, объединяя свыше 200 спортсменов из 12 вузов.

В рамках сезона 2025/2026, команда Герценовского университета продемонстрировала стабильные результаты. Первый круг чемпионата ознаменовался 9 победами из 11, что позволило занять третье место и квалифицироваться в первую подгруппу сильнейших. Во втором круге, несмотря на поражения от БГТУ «Военмех» и ЛГУ им. А. С. Пушкина, команде была засчитана техническая победа над СПбГУПТД. Это обеспечило герценовцам выход в полуфинал с второй позиции.

Полуфинальный матч против СПбГУПТД был напряженным, с упорной борьбой на протяжении всей игры. Однако, решающая четвертая четверть принесла поражение команде Герценовского университета.

В матче за третье место, как и в прошлом году, соперником выступила команда ЛГУ. Успех в этой встрече позволил сборной РГПУ им. А. И. Герцена войти в тройку лучших команд дивизиона «Санкт-Петербург» впервые за 14 лет.