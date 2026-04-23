19:52
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Цвелодубово до Черкасово
13:03
В Петербурге капитально отремонтируют порядка 450 крыш
12:58
В Приморском районе задержали 17-летнюю помощницу мошенников
12:46
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с установкой могильного памятника
12:35
Баскетболисты Герценовского университета впервые за 14 лет стали бронзовыми призерами сильнейшего студенческого турнира
12:27
Выставка Льва Дутова «Взгляд. Путь. Образ»
12:16
В Петербурге задержали мигранта-«закладчика»
12:11
В Петербурге с поличным задержали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину
11:25
В Петербурге мигрант напал с ножом на соотечественницу
11:18
Во Всеволожске задержали работника завода, ударившего фельдшера
11:14
В Петербурге вскрыли схему легализации приезжих через фиктивный брак и «бумажное» отцовство
11:10
В Петербурге задержали распространителя запрещенных веществ
15:05
В Петербурге Дом купца Петра Сальникова признали региональным памятником
15:00
В Смольном наградили выдающихся петербуржцев
14:53
На трассе А-181 «Скандинавия» введут реверсивное движение
14:13
Выставка «Спектр синего шума»
13:10
В Петербурге Северное проектно-конструкторское бюро наградили Орденом Александра Невского
13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
11:37
В центре Петербурга задержали юношу за граффити на стене дома
11:32
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Южного шоссе
11:24
В Петербурге задержали курьера мошенников, лишивших пенсионерку 4 млн рублей
11:19
В Петербурге задаржаои дропа из Сертолово, за обман пенсионерки с улицы Лени Голикова
11:07
В Калининском районе задержали иностранца с мефедроном
11:01
В Петербурге поймали распространителя «синтетики»
16:33
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы движения
10:54
Выставка работ Эрте в Санкт-Петербурге
10:51
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
10:46
В Сланцах задержали рецидивиста, причастного к смертельной поножовщине
10:36
В Петербурге задержали жителя Мурино, забравшего для мошенников деньги у пенсионерки
10:31
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку под легендой о ДТП с родственницей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Баскетболисты Герценовского университета впервые за 14 лет стали бронзовыми призерами сильнейшего студенческого турнира

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
Сборная Герценовского университета успешно завершила чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе Санкт-Петербурга

Команда Герценовского университета, под руководством Ольги Полевой и Елены Никитиной, успешно завершила выступление в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола Санкт-Петербурга, завоевав бронзовые медали Лиги В. П. Кондрашина. Этот турнир является наиболее престижным студенческим соревнованием в городе, объединяя свыше 200 спортсменов из 12 вузов.

В рамках сезона 2025/2026, команда Герценовского университета продемонстрировала стабильные результаты. Первый круг чемпионата ознаменовался 9 победами из 11, что позволило занять третье место и квалифицироваться в первую подгруппу сильнейших. Во втором круге, несмотря на поражения от БГТУ «Военмех» и ЛГУ им. А. С. Пушкина, команде была засчитана техническая победа над СПбГУПТД. Это обеспечило герценовцам выход в полуфинал с второй позиции.

Полуфинальный матч против СПбГУПТД был напряженным, с упорной борьбой на протяжении всей игры. Однако, решающая четвертая четверть принесла поражение команде Герценовского университета.

В матче за третье место, как и в прошлом году, соперником выступила команда ЛГУ. Успех в этой встрече позволил сборной РГПУ им. А. И. Герцена войти в тройку лучших команд дивизиона «Санкт-Петербург» впервые за 14 лет.

Все по теме: баскетбол
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх