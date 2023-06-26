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Питерец.ру » Общество » В парке «Озеро Долгое» по инициативе сторонников «Единой России» прошел трёхчасовой марафон «Сила России»

В парке «Озеро Долгое» по инициативе сторонников «Единой России» прошел трёхчасовой марафон «Сила России»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
В различных спортивных активностях приняли участие около 500 петербуржцев

В Приморском районе Северной столицы в рамках всероссийского марафона «Сила России» прошел настоящий фестиваль спорта. По инициативе сторонников «Единой России» для петербуржцев были организованы соревнования по футболу, волейболу, армрестлингу, сап-серфингу, а также сдача норм ГТО, в которой могли участвовать представители всех возрастных групп. Также в программе были спортивные мастер-классы, силовые тренировки и просто мероприятия для активного семейного отдыха.

«Мы очень рады, что у нас есть возможность в огромном Приморском районе организовать такое замечательное событие для всех наших жителей. На новом стадионе, который недавно открыл губернатор города, мы проводим марафон «Сила России». У нас восемь площадок. На озере Долгом есть замечательное водное пространство, и здесь показали мастер-классы по серфингу. Это большой спортивный праздник», – отметила исполнительный секретарь Приморского районного отделения «Единой России» Елена Дементьева.

В числе организаторов спортивных мероприятий для жителей – Центр физкультуры и спорта Приморского района. После открытия регистрации на площадки весь лимит для участия был выбран уже в первую неделю. В итоге в разных активностях «Силы России» поучаствовало около 500 человек, подытожили представители Центра.

Одна из участниц, петербурженка Яна Марченко, рассказала, что через интернет узнала о мероприятии «Сила России» на озере Долгом. «Пришла поучаствовать в сап-бордах, посмотреть, как это всё проходит, зарядиться положительными эмоциями в этот теплый день – всё удалось», – сказала девушка.

Напомним, «Единая Россия» с 1 июня по 12 августа проводит Всероссийский спортивный марафон «Сила России». Партнерами марафона, который организует совет сторонников партии, стали Российская федерация Самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия. Инициативу поддерживает Минспорта России. Для участия в марафоне нужно зарегистрироваться на сайте.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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