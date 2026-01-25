В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек

В этом году в марафоне "Дорога жизни", приуроченном к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, приняли участие 7000 человек.

Забег стартовал от мемориала "Разорванное кольцо", расположенного на западном берегу Ладожского озера, и завершился у мемориала "Цветок жизни". Участникам предлагались четыре дистанции на выбор: 1 км, 5 км, 10 км и классический марафон длиной 42,2 км.

Марафон стал не просто спортивным событием, а символическим путем памяти, уважения и благодарности к тем, кто пережил блокаду.