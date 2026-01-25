ента новостей

22:03
В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти
19:49
В Петербурге наградил юных футболистов
19:46
27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта
13:32
День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
13:19
В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта
13:15
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
09:58
В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой
09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
09:38
В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку
09:34
В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской
09:29
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
08:55
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России
08:41
Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion
08:37
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
18:54
В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек
14:35
Выставка «Графическое наследие»
13:50
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»
12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек

В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Комитет по спорту
Семь тысяч человек сегодня приняли участие в марафоне Дорога жизни

В этом году в марафоне "Дорога жизни", приуроченном к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, приняли участие 7000 человек.

Забег стартовал от мемориала "Разорванное кольцо", расположенного на западном берегу Ладожского озера, и завершился у мемориала "Цветок жизни". Участникам предлагались четыре дистанции на выбор: 1 км, 5 км, 10 км и классический марафон длиной 42,2 км. 

Марафон стал не просто спортивным событием, а символическим путем памяти, уважения и благодарности к тем, кто пережил блокаду.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-01-2023, 13:32
В Ленобласти готовятся к патриотическому марафону
29-01-2023, 17:30
В Ленобласти проходит 54-й марафон «Дорога жизни»
30-01-2023, 17:53
В Ленобласти подвели итоги марафона «Дорога жизни»
4-05-2021, 12:25
В Ленобласти военнослужащие объединения ВВС и ПВО возложили венки к мемориалу «Разорванное кольцо»
18-08-2020, 19:45
Первый Велопробег в честь Дня Государственного флага Российской Федерации
28-01-2023, 16:09
Марш-пробег по «Дороге жизни»

Происшествия на дорогах

Вчера, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
Вчера, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
25-01-2026, 20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
Наверх