В Ленобласти подвели итоги марафона «Дорога жизни»

В Ленинградской области подвели итоги 54-го международного зимнего марафона «Дорога жизни», посвященного 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На самой длинной дистанции – 42,2 км, среди мужчин первым на финиш пришел потомственный легкоатлет, отец которого был призером марафона «Дорога жизни» в 1981-82 годах, победитель 2021 года Владимир Пономарёв с результатом 2 часа 30 минут. Самой быстрой женщиной стала Светлана Праздникова с результатом 3 часа 5 минут.

Лучший результат на дистанции 5 км показали Артур Бурцев среди мужчин и Ольга Воробьева среди женщин. Дистанцию в 1 км первыми преодолели Иван Стенин и Наталья Соколова.

Марафон традиционно прошел 29 января во Всеволожском районе Ленинградской области. На старт вышли как профессиональные спортсмены, так и любители, желающие почтить память жителей и защитников Ленинграда, погибших в годы Великой Отечественной войны.