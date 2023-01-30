ента новостей

18:10
Пятый канал начал съемки нового сериала «Контуженный»
17:53
В Ленобласти подвели итоги марафона «Дорога жизни»
17:50
В лобовом ДТП под Всеволожском сошлись автобус и Land Rover
17:45
«Ленинградский метроном»: память, которую мы обязаны сохранять
13:32
Во Всеволожске водитель иномарки госпитализирован после лобового столкновения с маршруткой
13:20
В Ленобласти мномапку разорвало после лобового ДТП с большегрузом, погибла женщина
13:05
Индийский праздник пройдёт в Историческом парке «Россия – моя история»
13:02
Ему достается 100 миллионов
12:59
На федеральной трассе А-180 «Нарва» в Ленинградской области полностью перекроют движение в направлении Санкт-Петербурга
12:56
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух охранников кафе
12:55
Куйвашев проигнорировал скандал с повышением цен на услуги ЖКХ в Свердловской области и ушел в отпуск – СМИ
12:30
Увеличился спрос на склады
11:37
Что будет дальше с ковидом?
11:18
В Красносельском районе неизвестного человека сбросили в люк и подожгли
11:14
Возбуждено уголовное дело в отношении хулигана, задержанного за стрельбу в ходе дорожного конфликта в Кудрово
11:11
В Ленобласти водителя иномарки госпитализировали после столкновения с "УАЗом"
11:06
Полицейские задержали хулигана, размахивавшего пистолетом в ресторане год назад
10:55
В Калининском районе в ДТП пострадал 15-летний пассажир
21:10
«Динамо-ЛО» не смогло взять у столичного «Динамо» ни одной партии
17:30
В Ленобласти проходит 54-й марафон «Дорога жизни»
15:21
В Кудрово дорожный конфликт закончился стрельбой
15:16
В Петербурге подростку выстрелили в лицо из ракетницы
15:08
Житель Агалатово разбил голову четырехмесячной дочери.
14:51
Сотни ранены, трое погибли в результате землетрясения в Иране
14:43
В Ленобласти "Рено Дастер" вылетел в кювет. Пострадала пассажирка
14:37
В Кировском районе задержан наркосбытчик
14:36
На КАД иномарка сбила девушку, вышла на дорогу после ДТП
14:34
СМИ: Беглов не успеет завершить проведение «снежной реформы» в Петербурге до конца своего губернаторского срока
13:06
На КАД произошло массовое ДТП с участием четырех автомашин
17:02
Секретарь совета Безопасности РФ посетил учебную гребную базу СПбГМТУ
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти подвели итоги марафона «Дорога жизни»

В Ленобласти подвели итоги марафона «Дорога жизни»

0
61
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленинградской области подвели итоги 54-го международного зимнего марафона «Дорога жизни»

В Ленинградской области подвели итоги 54-го международного зимнего марафона «Дорога жизни», посвященного 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На самой длинной дистанции – 42,2 км, среди мужчин первым на финиш пришел потомственный легкоатлет, отец которого был призером марафона «Дорога жизни» в 1981-82 годах, победитель 2021 года Владимир Пономарёв с результатом 2 часа 30 минут. Самой быстрой женщиной стала Светлана Праздникова с результатом 3 часа 5 минут.

Лучший результат на дистанции 5 км показали Артур Бурцев среди мужчин и Ольга Воробьева среди женщин. Дистанцию в 1 км первыми преодолели Иван Стенин и Наталья Соколова.

Марафон традиционно прошел 29 января во Всеволожском районе Ленинградской области. На старт вышли как профессиональные спортсмены, так и любители, желающие почтить память жителей и защитников Ленинграда, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-01-2023, 17:30
В Ленобласти проходит 54-й марафон «Дорога жизни»
8-01-2023, 13:32
В Ленобласти готовятся к патриотическому марафону
28-01-2023, 16:09
Марш-пробег по «Дороге жизни»
23-08-2022, 13:51
В Ленобласти прошел региональный чемпионат по триатлону
16-01-2023, 15:20
Световое шоу в Кировске – в честь 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда
27-01-2021, 16:27
В Ленобласти военнослужащие ЗВО почтили память защитников блокадного Ленинграда

Происшествия на дорогах

0
72
Вчера, 17:50
В лобовом ДТП под Всеволожском сошлись автобус и Land Rover
0
188
Вчера, 13:32
Во Всеволожске водитель иномарки госпитализирован после лобового столкновения с маршруткой
0
160
Вчера, 13:20
В Ленобласти мномапку разорвало после лобового ДТП с большегрузом, погибла женщина
0
90
Вчера, 11:11
В Ленобласти водителя иномарки госпитализировали после столкновения с "УАЗом"
Наверх