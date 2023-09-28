В КХЛ 28 сентября ЦСКА разгромил «Сочи», а лидирующее «Торпедо» в овертайме обыграл «Ак Барс»: победную шайбу забросил Василий Атанасов

Хоккейный ЦСКА отыгрался на «Сочи» за все неудачи сентября. «Питерец.ру» не забыл, что команда Сергея Фёдорова одно время даже не попадала в зону плей-офф в таблице Западной конференции КХЛ (у СКА был похожий спад).

Сегодня московским армейцам особенно удался второй период, который ЦСКА выиграл со счётом 5:0. Максим Третьяк уступил место в воротах сочинцев своему одноклубнику Михаилу Бердину после четвёртой шайбы армейцев, автором которой стал Павел Полтапов. Итоговый счёт – 7:1 в пользу ЦСКА, и теперь один из фаворитов сезона вполз в восьмёрку на Западе, да и разговоры о возможной отставке Фёдорова поутихнут. Сочинцы пока опережают ЦСКА: южане занимают пятую строчку таблицы конференции.

Нижегородское «Торпедо» продолжает лидировать в общей турнирной таблице Лиги, опровергая скептиков, считавших коллектив Игоря Ларионова «калифом на час». Торпедовцы после неудачного вояжа в Татарстан и Башкортостан (1 очко в двух матчах с «Ак Барсом» и «Салаватом Юлавевым») одержали уже четвёртую победу подряд. Автозаводцы отомстили «Ак Барсу», вырвав у команды Билялетдинова победу в овертайме – 2:1, а Василий Атанасов забросил уже седьмую шайбу в этом сезоне. Лучший бомбардир КХЛ Голдобин забросил 9 шайб.