ента новостей

19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
12:10
В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств
12:05
В Петроградском районе подростка изобличили в грабеже
12:01
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
11:56
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры
11:52
Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга
11:45
В Ленобласти трое подростки похитили сейф из Храма в деревне Хиттолово
20:18
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум
20:11
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
14:10
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14:05
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
11:18
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
19:50
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
12:55
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
12:44
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
12:38
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
12:34
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
11:49
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
11:44
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
11:41
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике

В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Геннадий Семенов
На площадке СШОР Пушкинском районе состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике

На базе Спортивной школы олимпийского резерва в Пушкинском районе прошли межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные призам серебряного призера Олимпийских игр 1996 года, Заслуженного мастера спорта России Евгении Кузнецовой. В этом турнире приняли участие юные гимнасты разных возрастных групп из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода.

Спортсмены, представляющие СШОР Пушкинского района, показали впечатляющие результаты, завоевав в общей сложности 48 медалей различной пробы. В рамках мероприятия участники и зрители имели возможность насладиться видеороликом, в котором были собраны лучшие выступления Евгении Кузнецовой, что добавило особую атмосферу в соревнования. Кроме того, все желающие могли сфотографироваться с известной гимнасткой, что стало приятным дополнением к событию.

Каждый участник соревнований был награжден памятной медалью, символизирующей их участие в этом значимом турнире.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

7-06-2023, 16:52
В Петербурге стартовали региональные соревнования по художественной гимнастике «Золотой Кубок»
3-03-2025, 14:07
В Петербурге завершилось первенство по художественной гимнастике
11-10-2021, 12:15
Сборная Ленобласти выиграла Первенство СЗФО по спортивной гимнастике.
20-04-2022, 17:13
В Корабелке прошли межвузовские соревнования по спортивной аэробике
24-09-2025, 14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
31-03-2025, 16:25
В Петербурге состоится первенство России по спортивной гимнастике

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
Вчера, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
17-11-2025, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
10-11-2025, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
Наверх