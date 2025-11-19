В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике

На базе Спортивной школы олимпийского резерва в Пушкинском районе прошли межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные призам серебряного призера Олимпийских игр 1996 года, Заслуженного мастера спорта России Евгении Кузнецовой. В этом турнире приняли участие юные гимнасты разных возрастных групп из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода.

Спортсмены, представляющие СШОР Пушкинского района, показали впечатляющие результаты, завоевав в общей сложности 48 медалей различной пробы. В рамках мероприятия участники и зрители имели возможность насладиться видеороликом, в котором были собраны лучшие выступления Евгении Кузнецовой, что добавило особую атмосферу в соревнования. Кроме того, все желающие могли сфотографироваться с известной гимнасткой, что стало приятным дополнением к событию.

Каждый участник соревнований был награжден памятной медалью, символизирующей их участие в этом значимом турнире.