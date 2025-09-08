Петербуржцы покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках

Сердца петербуржцев ликуют! Наши невероятные спортсмены триумфально вернулись из Италии, где на Кубке мира по танцам на колясках они не просто выступили, а покорили публику своим мастерством и духом!

Максим Седаков и Галина Рыжкова, словно два крыла одной души, дважды взмыли на вершину пьедестала, завоевав золото в произвольной и европейской программах. В каждом их движении – страсть, грация, неукротимая воля к победе! А Галина, в партнерстве с Николаем Гапоном, зажгла зал огнём латиноамериканских ритмов, принеся в копилку сборной еще одно золото!

Но это еще не все! С гордостью сообщаем, что наши танцоры привезли домой не только золото, но и россыпь серебряных и бронзовых наград – целых 3 серебра и 5 бронзовых медалей!

Глядя на их фотографии, полные жизни и энергии, понимаешь: на танцполе для них нет границ! Они – воплощение красоты, силы духа и настоящего триумфа! Их победы – это не просто медали, это вдохновение для каждого из нас!