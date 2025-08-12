ента новостей

17:32
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
17:23
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
10:59
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
10:16
Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком
10:03
В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора
09:41
Петербург не вошел в число регионов с самой низкой аварийностью на дорогах
09:25
Названы самые высокооплачиваемые вакансии Петербурга с оплатой за час
22:39
Петербургское футбольное «Динамо» в гостях победило «Ротор-2» со счётом 1:0, единственный гол забил Першин
22:15
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков после победы в 8-м туре «Qounaev Cup» набрал 5,5 очков и занимает 5-е место, отставая от Алексея Гребнева на пол-очка
20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
17:26
«Зенит-2» разгромил «Балтику-БФУ» со счётом 4:1 в 18-м туре первенства второй лиги
15:18
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Кубок Чемпионов паравелоспорта»
14:34
Для госуслуг введут новые строгие стандарты качества
14:28
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы
14:11
В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры
12:40
В Петербурге с 11, 12 и 13 августа в шести районах ограничат движение
12:00
В Петербурге задержали шестерых человек за организацию незаконной миграции
09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
09:33
На проспекте Художников мужчина стрелял из окна квартиры из пневматики
09:28
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
09:24
На территории культурного центра Васильевского острова избили мужчину
09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
09:08
Ленобласть увеличивает возможности трудоустройства для подростков
08:56
Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти
08:52
В Санкт-Петербурге ловят нарушителей на воде
08:49
Ленивые будни: жители Ленобласти признались в отдыхе на работе
00:38
В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева
20:17
«Ленинградец» потерпел жестокое поражение в Новосибирске, пропустив от «Сибири» четыре мяча
01:00
РПЛ: «Зенит» забил в свои ворота и проиграл «Ахмату» Черчесова, а хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
При этом КХЛ пока официально не аннулировала контракт Ливо с уфимским клубом.

Громкая новость из Уфы: сменивший вектор развития «Салават Юлаев» решил избавиться от Джоша Ливо. «Питерец.ру» напоминает регалии канадского форварда юлаевцев за прошлый сезон: лучший бомбардир «регулярки» (80 очков, у ставшего вторым Никиты Гусева – 69 очков), лучший снайпер (49 шайб, Дмитрий Яшкин и Артём Галимов отстали на 14 шайб), MVP регулярного чемпионата и попадание в символическую тройку атаки вместе с Александром Радуловым и Максимом Шабановым.

По действовавшему с «Салаватом Юлаевым» контракту Ливо являлся наиболее высокооплачиваемым игроком КХЛ. А поскольку уфимский клуб взял курс на экономию, то менеджмент «Юлаева» решил сбросить гигантский контракт легионера (в КХЛ существует «потолок зарплат»). Ещё до расторжения контракта с Ливо «Салават Юлаев» покинули Нэйтан Тодд, Шелдон Репмал и Скотт Уилсон.

Ещё одна причина одностороннего разрыва контракта со стороны клуба – невозможность обмена Ливо. Формальной причиной стала неявка Ливо на командные сборы, при этом СМИ сообщали, что дело – в визе. Но раз Ливо нарушил трудовое соглашение, то никакой компенсации ему не полагается.

Оперативнее всех на ситуацию с Ливо откликнулся «Трактор», который ради суперфорварда готов пожертвовать Логаном Дэем.

