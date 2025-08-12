«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо

Громкая новость из Уфы: сменивший вектор развития «Салават Юлаев» решил избавиться от Джоша Ливо. «Питерец.ру» напоминает регалии канадского форварда юлаевцев за прошлый сезон: лучший бомбардир «регулярки» (80 очков, у ставшего вторым Никиты Гусева – 69 очков), лучший снайпер (49 шайб, Дмитрий Яшкин и Артём Галимов отстали на 14 шайб), MVP регулярного чемпионата и попадание в символическую тройку атаки вместе с Александром Радуловым и Максимом Шабановым.

По действовавшему с «Салаватом Юлаевым» контракту Ливо являлся наиболее высокооплачиваемым игроком КХЛ. А поскольку уфимский клуб взял курс на экономию, то менеджмент «Юлаева» решил сбросить гигантский контракт легионера (в КХЛ существует «потолок зарплат»). Ещё до расторжения контракта с Ливо «Салават Юлаев» покинули Нэйтан Тодд, Шелдон Репмал и Скотт Уилсон.

Ещё одна причина одностороннего разрыва контракта со стороны клуба – невозможность обмена Ливо. Формальной причиной стала неявка Ливо на командные сборы, при этом СМИ сообщали, что дело – в визе. Но раз Ливо нарушил трудовое соглашение, то никакой компенсации ему не полагается.

Оперативнее всех на ситуацию с Ливо откликнулся «Трактор», который ради суперфорварда готов пожертвовать Логаном Дэем.