«Адмирал» вынужден прекратить участие в чемпионате КХЛ

Грустной получилась первоапрельская новость на сайте хоккейного «Адмирала». Эта самобытная команда не будет больше выступать в Континентальной хоккейной лиге. Причины – финансового характера: в клубе не уверены, что смогут выполнить требования КХЛ по минимальной зарплате игроков.

Информацию эту пока не подтвердили в руководстве Лиги: по словам Алексей Морозова, официальных бумаг к нему ещё не поступало. Но региональный министр спорта Жан Кузнецов (на фото) сообщил СМИ, что дело в «новых реалиях». «Питерец.ру» заметил, что буквально накануне решения о выходе из КХЛ новым главным тренером «Моряков» стал Леонид Тамбиев.

На сайте «Адмирала» соответствующее решение опубликовано. В нём выражена надежда на продолжение хоккейных соревнований и на то, что зрители ещё увидят матчи на высшем уровне на «Фетисов Арене». В составе СКА выступает игрок, который «засветился» именно в «Адмирале». Речь – о Владимире Ткачёве, который в досрочно завершившемся регулярном чемпионате КХЛ набрал 42 очка: он забросил 14 шайб и отдал 28 передач.