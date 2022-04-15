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Питерец.ру » Спорт » Проиграв дважды подряд, СКА не смог выйти в финал Кубка Гагарина

Проиграв дважды подряд, СКА не смог выйти в финал Кубка Гагарина

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
После 1:3 в шестом матче серии последовало сухое поражение в «Ледовом».

Счёт 3–2 после пяти матчей полуфинального противостояния с московским ЦСКА вселял в поклонников невских армейцев определённую уверенность. Это ЦСКА отступать было некуда, а СКА в даже в случае поражения в Москве в День Космонавтики (итог – 3:1 в пользу ЦСКА) заканчивал серию на своём льду.

«Питерец.ру» рассчитывал, что сработает и козырь СКА в лице шведского голкипера Ларса Юханссона, перешедшего из стана главного конкурента. Но Юханссон спасительных чудес в седьмом матче серии не показал. Счёт 0:3 особенно обиден потому, что стиль СКА – атакующий хоккей, но на этот раз нападение команды Романа Ротенберга так и не смогло пробить Ивана Федотова.

А в атаке ЦСКА отличился Сергей Плотников – дубль в седьмом матче и очередной для этого хоккеиста финал Кубка Гагарина. Ключевым эпизодом решающего матча серии можно считать вторую шайбу Плотникова, заброшенную незадолго до второго перерыва. Тренерский штаб СКА рассчитывал, что арбитры отменял гол из-за помехи вратарю, но этого не произошло. А отыграться со счёта 0:2 за заключительную двадцатиминутку хозяева льда не смогли: точку в матче поставил гол Константина Окулова в пустые ворота.

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