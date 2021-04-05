СКА снова проиграл ЦСКА и снова не сумел забить

То, что СКА после двух стартовых матчей в Москве проигрывает ЦСКА в серии 0–2, не так удивительно. Всё-таки армейцы Москвы могли считаться фаворитами серии и играли на своём льду (хотя армейцы Невы имели больше времени на подготовку).

Но вот отсутствие заброшенных шайб в обеих играх просто обескураживает. Ведь СКА традиционно является командой атакующей, и 0 голов за две игры – нонсенс. Шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон «засушил» второй матч подряд, а вот голкипер СКА Александр Самонов дважды капитулировал по ходу второй встречи. «Питерец.ру» заметил, что тренерский штаб СКА убрал в запас Магнуса Хелльберга, но Самонов «джокером» стать не сумел.

После того, как нападающий ЦСКА Максим Шалунов открыл счёт в дебюте второго периода, счёт 1:0 держался почти до финальной сирены. Окулов не промахнулся по пустым воротам СКА и установил итоговый счёт – 2:0 в матче, и с таким же счётом команда Игоря Никитина ведёт в серии. А ведь СКА четырежды играл в большинстве после удалений Робинсона, Светлакова и Андронова, а также штрафа за нарушение численного состава.