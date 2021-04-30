Чемпионат России по практической стрельбе (троеборье) пройдет в Санкт-Петербурге

20 апреля 2020 г. - С 8 по 10 мая 2021 года в Санкт-Петербурге на базе ССК Невский пройдет Чемпионат России по практической стрельбе (троеборье). Участники из разных регионов нашей страны будут соревноваться в стрельбе из пистолета, ружья и карабина.

“Троеборье или триган - одна из самых сложных дисциплин практической стрельбы, требующая от спортсмена продвинутых навыков обращения с тремя видами оружия, которые представлены в практической стрельбе. Формат проведения этого Чемпионата уникален для России. Большинство упражнений построены таким образом, что спортсмены не просто должны будут продемонстрировать свое мастерство владения пистолетом, ружьем или карабином – они должны будут сменить все три вида оружия за одно упражнение”, – говорит руководитель Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Антон Назаров.

Чемпионат России по практической стрельбе (троеборье) будет состоять из 13 уникальных упражнений, разработанных специально для соревнований профессиональной командой ССК «Невский» - участниками многочисленных российских и международных соревнований, имеющими грандиозный стрелковый опыт. Декорации упражнений и правила Чемпионата предполагают профессиональный уровень подготовки участников, готовность к любым неожиданностям и высокую скорость стрельбы – в некоторых из упражнений стрелки должны будут выполнить до 100 выстрелов. А завершатся соревнования “дуэльной стрельбой” лучших спортсменов.

“Троеборье - это всегда очень динамичные соревнования, которые привлекают к таким соревнованиям участников и зрителей. У спортсменов будет возможность на деле доказать свою меткость, способность концентрироваться, точность, хорошую координацию и уверенность в себе”, - комментирует руководитель Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Антон Назаров.

По традиции, у зрителей будет возможность не только наблюдать за ходом соревнований, но и полноценно погрузиться в мир практической стрельбы, почувствовав себя настоящими спортсменами. Во время Чемпионата рядом с полигоном будет работать тир, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в стрельбе из пистолета, ружья или карабина. Для детей на территории клуба будет организована специальная зона и пневматический тир с призами для юных стрелков. Также предусмотрено место для отдыха и обмена впечатлениями, где будет расположен фудкорт с широким выбором закусок.

Федерация практической стрельбы Санкт-Петербурга много внимания уделяет развитию практической стрельбы на территории региона. За последний год в Санкт-Петербурге заметно повысился уровень стрелковых объектов, а количество членов Федерации выросло в 2 раза.