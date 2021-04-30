Payeer

ента новостей

19:39
Ретроспективная выставка «Земными словами»
19:33
Выставка-ретроспектива «Золотое сечение. 60х100»
19:30
Чемпионат России по практической стрельбе (троеборье) пройдет в Санкт-Петербурге
19:27
На Пятом канале успешно стартовал показ сериала «Ментозавры»
19:25
На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
19:14
Михаил Романов стал участником церемонии спуска на воду корабля противоминной обороны «Петр Ильичев»
09:28
Среди лидеров по автокредитам
08:48
Салюта не будет
19:59
Танк Т-34 возглавит колонну бронетехники на Параде Победы в Петербурге
19:57
В Петербурге состоится праздничный артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины Победы
17:27
Первая тренировку пролёта боевой авиации ЗВО к Параду Победы прошла в небе над Санкт-Петербургом
17:26
Более 250 тактических учений проведено войсками ЗВО в зимнем периоде обучения – командующий округом
17:22
Концерт в день рождения Солы Моновой
17:15
Теплосеть провела противоаварийные учения в Кировском районе
14:47
Россельхознадзор не пропустил в Петербург 23 тонны аргентинского сыра
14:44
В Петербурге осудят грабителей банков, которые совнршили три дерзких налета на банки
12:49
Красноармеец, защищавший Ленинград, отправится на Родину
12:01
На КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение
07:23
Фальшивой валюты стало больше
06:04
Спрос на новостройки упал
01:31
«Барселона» обыграла «Зенит» в Петербурге и вышла вперёд в серии, Бэрон набрал 19 очков
22:36
Фестиваль изобретательной музыки St. Fields
22:33
Ювелирная выставка «Версия»
22:31
В Санкт-Петербурге командующий ЗВО открыл выставку, посвящённую службе царских офицеров в Красной армии
16:52
Владимир Путин поситил новую станцию скорой медицинской помощи в Пушкине
16:31
Россельхознадзор не пропустил в Петербург 29 тонн креветок
16:29
Пятый канал начал съемки сериала «48 часов»
16:21
Фестиваль «Весна на Лоцманской-2021»
14:13
Гастрономический фестиваль «Корюшка идет»
11:47
В Петербурге пятерых полицейских наградили медалью «За смелость во имя спасения»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Чемпионат России по практической стрельбе (троеборье) пройдет в Санкт-Петербурге

Чемпионат России по практической стрельбе (троеборье) пройдет в Санкт-Петербурге

0
15
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Санкт-Петербурге на базе ССК Невский пройдет Чемпионат России по практической стрельбе (троеборье).

20 апреля 2020 г. - С 8 по 10 мая 2021 года  в Санкт-Петербурге на базе ССК Невский пройдет Чемпионат России по практической стрельбе (троеборье). Участники из разных регионов нашей страны будут соревноваться в стрельбе из пистолета, ружья и карабина.

“Троеборье или триган - одна из самых сложных дисциплин практической стрельбы, требующая от спортсмена продвинутых навыков обращения с тремя видами оружия, которые представлены в практической стрельбе. Формат проведения этого Чемпионата уникален для России. Большинство упражнений построены таким образом, что спортсмены не просто должны будут продемонстрировать свое мастерство владения пистолетом, ружьем или карабином – они должны будут сменить все три вида оружия за одно упражнение”, – говорит руководитель Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Антон Назаров.

Чемпионат России по практической стрельбе (троеборье) будет состоять из 13 уникальных упражнений, разработанных специально для соревнований профессиональной командой ССК «Невский» - участниками многочисленных российских и международных соревнований, имеющими грандиозный стрелковый опыт. Декорации упражнений и правила Чемпионата предполагают профессиональный уровень подготовки участников, готовность к любым неожиданностям и высокую скорость стрельбы – в некоторых из упражнений стрелки должны будут выполнить до 100 выстрелов. А завершатся соревнования “дуэльной стрельбой” лучших спортсменов.

“Троеборье - это всегда очень динамичные соревнования, которые привлекают к таким соревнованиям участников и зрителей. У спортсменов будет возможность на деле доказать свою меткость, способность концентрироваться, точность, хорошую координацию и уверенность в себе”, - комментирует руководитель Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Антон Назаров.

По традиции, у зрителей будет возможность не только наблюдать за ходом соревнований, но и полноценно погрузиться в мир практической стрельбы, почувствовав себя настоящими спортсменами. Во время Чемпионата рядом с полигоном будет работать тир, где каждый желающий сможет попробовать свои силы в стрельбе из пистолета, ружья или карабина. Для детей на территории клуба будет организована специальная зона и пневматический тир с призами для юных стрелков. Также предусмотрено место для отдыха и обмена впечатлениями, где будет расположен фудкорт с широким выбором закусок.

Федерация практической стрельбы Санкт-Петербурга много внимания уделяет развитию практической стрельбы на территории региона. За последний год в Санкт-Петербурге заметно повысился уровень стрелковых объектов, а количество членов Федерации выросло в 2 раза.

Источник: Федерация практической стрельбы Санкт-Петербурга
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-11-2020, 19:58
Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина пройдет в Петербурге
22-09-2020, 19:28
В Ленобласти разведчики ЗВО применили новейший автомат АК-12 в ходе тактической стрельбы
17-09-2020, 20:22
Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии победили в Чемпионате Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе
8-09-2020, 11:39
В Петербурга задержан подозреваемый в хулиганской стрельбе
20-11-2020, 16:34
25 боксеров из Санкт-Петербурга получат шанс выступить на Олимпиаде
25-01-2021, 11:27
На севере Петербурга по факту хулиганской стрельбы возбуждено уголовное дело

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
182
27-04-2021, 11:25
На юге Петербурга в ДТП пострадал подросток
0
184
26-04-2021, 11:23
В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых
0
247
22-04-2021, 20:32
Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД
0
320
21-04-2021, 16:13
Трассу «Кола» перекрыло массовое ДТП
Наверх