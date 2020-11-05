Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина пройдет в Петербурге

26 октября 2020 г. - 12-16 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина на базе обновленного ССК Невский.

“Финал Кубка России - это второй по значимости старт в этом году в дисциплине практическая стрельба из карабина. Мы ожидаем около 100 участников со всей России. Специально для соревнований мы подготовили разнообразные упражнения – настоящий вызов профессиональному мастерству и искусству стрелков. Чемпионат пройдет на свежем воздухе в живописном антураже Курортного Района”, – говорит руководитель Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Алан Алборов.

Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина 2020 будет состоять из 18 уникальных упражнений, каждое из которых расположено в отдельной локации на стрельбище. В программе будет соблюден баланс дальних мишеней в соответствии с правилами стрельбы. А завершит турнир дуэль между лучшими стрелками в каждом классе, подведение итогов и церемония награждения.

Соревнования пройдут в переоборудованном спортивно-стрелковом клубе Невский (п. Песочный, ул, Пионерская, 88), на территории которого есть вся инфраструктура для комфортного времяпрепровождения: открытая парковка, загородный ресторан и стрельбище из 28 галерей. Благодаря этому Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина 2020 станет значимым событием не только для участников из Санкт-Петербурга, но и для спортсменов и зрителей из других городов России, интересующихся спортивным туризмом.

У зрителей будет уникальная возможность проникнуться духом соревнований, поболеть за лучших стрелков страны и попробовать свои силы в практической стрельбе. Организаторы построят отдельную галерею, где любой желающий сможет пострелять из разного типа оружия, в том числе из карабина, под руководством профессионального тренера клуба.

Для безопасности гостей организаторы предпримут все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Расписание:

12-13 ноября

09.00-17.00 Регистрация, ганчек, работа зоны пристрелки

10.30 - 17.00 прематч, для судей и официальных лиц соревнований

14 ноября

08.30-9.50 Регистрация, ганчек, работа зоны пристрелки

10.00 первый выстрел. основной матч 9 упражнений

15 ноября

10.00 первый выстрел. основной матч 9 упражнений

~16.00 Дуэль

~17.00 Награждение

Федерация практической стрельбы Санкт-Петербурга много внимания уделяет развитию практической стрельбы на территории региона. За последний год в Санкт-Петербурге заметно повысился уровень стрелковых объектов, а количество членов Федерации выросло в 2 раза.

Практическая стрельба из карабина - это один из самых зрелищных видов стрелкового спорта, требующий непрерывного совершенствования навыков в условиях разнообразных и постоянно усложняющихся задач. Этот вид оружия позволяет поражать мишени на дистанциях от 1 до 300 метров, а к соревнованиям допускаются только спортсмены с опытом работы с гладкоствольным оружием не менее 5 лет.

Федерация практической стрельбы Санкт-Петербурга – региональная спортивная общественная организация, которая объединяет профессионалов и любителей стрелкового спорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ее цель – изменить представление людей об оружии, научить их грамотно и безопасно с ним обращаться. Сегодня в федерации более 700 членов. Вступить в нее может любой желающий совершеннолетний гражданин, не имеющий серьезных заболеваний и зависимостей. www.ipsc78.ru .

Международная Конфедерация Практической Стрельбы. История Международной Конфедерации Практической Стрельбы (International Practical Shooting Confederation, IPSC) берет свое начало в мае 1976 года, когда на Международной Конференции по Пистолетному Спорту в Колумбии, штат Миссури, 40 специалистов со всех уголков мира выработали основные принципы существования и развития практического искусства стрельбы из «неспортивных» видов стрелкового оружия. Россия стала членом IPSC только в 1998 году. Первым соревнованиям на территории нашей страны стало Первенство России по практической стрельбе в августе 1999 года в Нижнем Новгороде, а в ноябре 1999 года сборная России впервые приняла участие в международном чемпионате в этом виде спорта – это был XII Чемпионате Мира, проходивший на острове Себу, Республика Филиппины. В 2006 году Федеральное Агентство по физической культуре и спорту приказом от 04.07.2006г. признало практическую стрельбу как вид спорта в Российской Федерации и ввела его в Перечень видов спорта, признанных федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.