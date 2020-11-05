Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина пройдет в Петербурге

26 октября 2020 г. - 12-16 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина на базе обновленного ССК Невский.
Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина 2020 будет состоять из 18 уникальных упражнений, каждое из которых расположено в отдельной локации на стрельбище. В программе будет соблюден баланс дальних мишеней в соответствии с правилами стрельбы. А завершит турнир дуэль между лучшими стрелками в каждом классе, подведение итогов и церемония награждения.
Соревнования пройдут в переоборудованном спортивно-стрелковом клубе Невский (п. Песочный, ул, Пионерская, 88), на территории которого есть вся инфраструктура для комфортного времяпрепровождения: открытая парковка, загородный ресторан и стрельбище из 28 галерей. Благодаря этому Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина 2020 станет значимым событием не только для участников из Санкт-Петербурга, но и для спортсменов и зрителей из других городов России, интересующихся спортивным туризмом.
У зрителей будет уникальная возможность проникнуться духом соревнований, поболеть за лучших стрелков страны и попробовать свои силы в практической стрельбе. Организаторы построят отдельную галерею, где любой желающий сможет пострелять из разного типа оружия, в том числе из карабина, под руководством профессионального тренера клуба.
Для безопасности гостей организаторы предпримут все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором.
Расписание:
12-13 ноября
09.00-17.00 Регистрация, ганчек, работа зоны пристрелки
10.30 - 17.00 прематч, для судей и официальных лиц соревнований
14 ноября
08.30-9.50 Регистрация, ганчек, работа зоны пристрелки
10.00 первый выстрел. основной матч 9 упражнений
15 ноября
10.00 первый выстрел. основной матч 9 упражнений
~16.00 Дуэль
~17.00 Награждение
Федерация практической стрельбы Санкт-Петербурга много внимания уделяет развитию практической стрельбы на территории региона. За последний год в Санкт-Петербурге заметно повысился уровень стрелковых объектов, а количество членов Федерации выросло в 2 раза.
Практическая стрельба из карабина - это один из самых зрелищных видов стрелкового спорта, требующий непрерывного совершенствования навыков в условиях разнообразных и постоянно усложняющихся задач. Этот вид оружия позволяет поражать мишени на дистанциях от 1 до 300 метров, а к соревнованиям допускаются только спортсмены с опытом работы с гладкоствольным оружием не менее 5 лет.
Федерация практической стрельбы Санкт-Петербурга – региональная спортивная общественная организация, которая объединяет профессионалов и любителей стрелкового спорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ее цель – изменить представление людей об оружии, научить их грамотно и безопасно с ним обращаться. Сегодня в федерации более 700 членов. Вступить в нее может любой желающий совершеннолетний гражданин, не имеющий серьезных заболеваний и зависимостей. www.ipsc78.ru.
Международная Конфедерация Практической Стрельбы. История Международной Конфедерации Практической Стрельбы (International Practical Shooting Confederation, IPSC) берет свое начало в мае 1976 года, когда на Международной Конференции по Пистолетному Спорту в Колумбии, штат Миссури, 40 специалистов со всех уголков мира выработали основные принципы существования и развития практического искусства стрельбы из «неспортивных» видов стрелкового оружия. Россия стала членом IPSC только в 1998 году. Первым соревнованиям на территории нашей страны стало Первенство России по практической стрельбе в августе 1999 года в Нижнем Новгороде, а в ноябре 1999 года сборная России впервые приняла участие в международном чемпионате в этом виде спорта – это был XII Чемпионате Мира, проходивший на острове Себу, Республика Филиппины. В 2006 году Федеральное Агентство по физической культуре и спорту приказом от 04.07.2006г. признало практическую стрельбу как вид спорта в Российской Федерации и ввела его в Перечень видов спорта, признанных федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.