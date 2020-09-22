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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти разведчики ЗВО применили новейший автомат АК-12 в ходе тактической стрельбы

В Ленобласти разведчики ЗВО применили новейший автомат АК-12 в ходе тактической стрельбы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Ленинградской области разведчики ЗВО применили новейший автомат АК-12 в ходе тактической стрельбы

Военнослужащие разведывательного батальона Красносельской мотострелковой бригады  общевойсковой армии Западного военного округа,  дислоцированной  в Ленинградской области, в ходе занятий по армейской тактической стрельбе совершенствовали навыки в уничтожении условных участников бандформирований  из новейших видов стрелкового оружия.

В ходе занятия более 40 военнослужащих батальона  выполнили упражнения стрельб из автоматов АК-12  и пистолетов Макарова (ПМ) на специально смоделированном под  различную тактическую обстановку оборудовании полигона.

Упражнения выполнялись  как с места, так и  в движении с  комплексным применением двух и более видов стрелкового и холодного оружия, а также элементов рукопашного боя в одном упражнении. При выполнении упражнений военнослужащие руководствовались индивидуально созданной мишенной обстановкой, имитирующей улицы, здания, участников бандформирований, огневые средства  бронеобъекты противника.

Особенностью проведения занятий по армейской тактической стрельбе является такой порядок ведения огня, при котором каждый обучаемый сам определяет  наиболее важные цели, которые необходимо поразить в первую очередь и соответствующий условиям обстановки вид стрелкового оружия.

Автомат Калашникова АК-12 был разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного оснащения военнослужащих. Новое оружие обладает улучшенными эргономическими показателями, а также имеет повышенный запас живучести ствола и большую кучность стрельбы. 

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